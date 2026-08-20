Više nema 369 djece i tinejdžera zbog iste stvari: 'Preklinjala sam ga da diše'

Čak 369 djece i tinejdžera izgubilo je život — iza svakog od njih stoji obitelj koja danas od Mete traži odgovornost.

"Preklinjala sam ga da diše. Gledala sam kako gubi svoju bitku", rekla je uplakana Shannon Heacock, majka Elijaha Heacocka.

Njezin sin oduzeo si je život sa samo 16 godina. Shannon i drugi roditelji tvrde — društvene mreže krive su za tu i mnoge druge tragedije.

"Owl nije umrla slučajno. Umrla je zbog načina na koji je sustav osmišljen. Metini inženjeri napravili su algoritam koji je točno znao što pokazati 16-godišnjoj djevojci koja se borila s problemima kako bi nastavila skrolati, ali i što joj takav sadržaj može učiniti. Znali su to i svejedno su to napravili", rekla je Victoria Hinks, majka Alexandre Owl Hinks.

"Meta i drugi izgradili su carstva na iskorištavanju, a skrivaju se iza zastarjelih zakona, dok obitelji poput moje žive s tužnim posljedicama", rekla je Mary Rodee, majka Rileyja Basforda.

Bitka za odgovornost sada je na sudu. Metu tuži 29 američkih saveznih država. Tvrde da Facebook i Instagram stvaraju ovisnost kod mladih i štete njihovu mentalnom zdravlju, ali i nezakonito prikupljaju podatke djece.

Treže ukidanje beskonačnog skrolanja

"Svi smo se, bez obzira na stranačku pripadnost, ujedinili jer naša djeca zaslužuju bolje. Možemo učiniti više", rekao je glavni državni odvjetnik Colorada Phil Weiser.

"Ovdje je riječ o našoj djeci, o sljedećoj generaciji. Naša djeca zaslužuju biti sigurna. Meta je ovdje postupala protuzakonito. Ovdje smo kako bismo je pozvali na odgovornost", rekao je glavni državni odvjetnik Kalifornije Rob Bonta.

Prvi svjedok protiv Mete njezin je bivši direktor za sigurnost. Tvrdi da je kompanija znala za probleme, ali nije učinila dovoljno. Meta s druge strane sve odbacuje i tvrdi da nema dokaza kako društvene mreže uzrokuju probleme s mentalnim zdravljem mladih.

Države traže i ukidanje beskonačnog skrolanja i lajkova, a roditelji sigurnije digitalno okruženje.

"Emmy nosim u srcu svake sekunde svakoga dana. Borim se za nju. Borim se za svaku obitelj koju je Meta razorila. Za one koji su izabrali profit umjesto ljudi", rekla je Erin Popolo, majka Emily Murillo.

Meti prijete kazne koje se broje u milijardama. Suđenje bi trebalo trajati šest tjedana, a pred porotu bi trebao stati i prvi čovjek Mete.