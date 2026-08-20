Prometne nesreće stvaraju gužve na autocestama: Na A4 kolona 5 kilometara

Na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta pojačan je promet. Dodatne gužve stvaraju prometne nesreće. Na autocesti A4 dogodila se prometna nesreća na 93. kilometru u smjeru Zagreba. Kolona je duga pet kilometara, a ograničenje brzine je 60 kilometara na sat.

Povećana je gustoća prometa između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni﻿, izvijestio je HAK. Na A3 nesreća je bila na 79. kilometru u smjeru Zagreba. Također, se vozi usporeno, a gužve nisu zabilježene.

Na zagrebačkoj obilaznici A3 povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A1 u smjeru mora gužve se rade između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada﻿.