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Prometne nesreće stvaraju gužve na autocestama: Na A4 kolona 5 kilometara

Prometne nesreće stvaraju gužve na autocestama: Na A4 kolona 5 kilometara
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Foto: HAK

Na autocesti A4 dogodila se prometna nesreća na 93. kilometru u smjeru Zagreba

20.8.2026.
7:42
Tajana Gvardiol
HAK
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Na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta pojačan je promet. Dodatne gužve stvaraju prometne nesreće. Na autocesti A4 dogodila se prometna nesreća na 93. kilometru u smjeru Zagreba. Kolona je duga pet kilometara, a ograničenje brzine je 60 kilometara na sat. 

Povećana je gustoća prometa između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni﻿, izvijestio je HAK. Na A3 nesreća je bila na 79. kilometru u smjeru Zagreba. Također, se vozi usporeno, a gužve nisu zabilježene. 

Na zagrebačkoj obilaznici A3 povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na A1 u smjeru mora gužve se rade između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada﻿.

HakGužvePrometna NesrećaKolona
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