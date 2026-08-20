Obitelj neutješna: Javili im da je Lily (18) pronađena živa, a zatim je uslijedio šok

Tijelo mlade žene pronađeno je u australskom grmlju nakon osmodnevne potrage za nestalom tinejdžericom iz Sydneya. Policija vjeruje da je riječ o Lily Hooper (18), iako identitet još treba službeno potvrditi.

Hooper je nestala 12. kolovoza nakon što je otišla u šetnju u obližnji nacionalni park. Obitelj je prijavila nestanak kada se do 22 sata nije vratila kući, a njezin automobil pronađen je na parkiralištu uz početak zahtjevne staze u Nacionalnom parku Nattai.

Tijelo pronađeno nakon velike potrage

Kako piše BBC, policija je priopćila da je tijelo pronađeno u četvrtak oko 11.30 sati na području Southern Highlandsa.

U potragu su proteklih dana bile uključene brojne policijske jedinice, uključujući helikoptersku službu, spasilačke timove, policajce na motociklima, konjičku policiju i pse tragače. Pomagali su i vatrogasci, služba nacionalnih parkova te gotovo stotinu pripadnika australskih obrambenih snaga.

Premijer isprva rekao da je pronađena živa

Dodatnu zbrku izazvala je pogrešna informacija da je tinejdžerica pronađena živa. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns tijekom parlamentarnog saslušanja najprije je rekao da je Hooper pronađena živa, no ubrzo se ispravio.

"Lilyino tijelo je pronađeno", rekao je potom te potvrdio da je preminula.

"Ovo je očito razarajuće i duboko sam tužan zbog njezine obitelji i svih uključenih", rekao je Minns te se ispričao zbog pogrešne informacije.

Prema pisanju lokalnih medija, i obitelj je navodno u jednom trenutku dobila informaciju da je Lily pronađena živa.

'Imala je još toliko toga dati svijetu'

Australski premijer Anthony Albanese oprostio se od 18-godišnjakinje u parlamentu i njezinu smrt nazvao nezamislivom tragedijom.

"Lily Hooper imala je još toliko toga dati svijetu. Ne sumnjam da će se njezin odlazak duboko osjetiti", rekao je Albanese.

Čelnik oporbe Angus Taylor, koji je i zastupnik područja iz kojeg dolazi obitelj, rekao je da su pogrešne prve informacije dodatno pogoršale ionako strašan trenutak za njezine bližnje.

"Možemo samo zamisliti kroz što Lilyina obitelj sada prolazi. Takva vijest bila bi noćna mora za svakog roditelja i tugujemo s cijelom njezinom obitelji", rekao je Taylor.