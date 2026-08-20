Mourinho priznao da je 'zaljubljen' u mladu zvijezdu: 'On će biti kao Luka Modrić'

Jose Mourinho, trener Real Madrida, biranim je riječima govorio o turskom veznjaku Ardi Guleru (21) i dao naslutiti da će kod njega imati jako bitnu ulogu.

Guler je u Real stigao 2023. godine i kod prvog trenera Carla Ancelottija uglavnom bio na klupi, kod sljedećih trenera Xabija Alonsa i Alvara Arbeloe njegova situacija se popravila, a sada bi pod vodstvom Mourinha mogao imati ključnu ulogu.

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"Zaljubljen sam u Ardu Gulera i njegovu igru. Vrhunski je igrač. Vjerujem da će s njim biti kao s Lukom Modrićem. Završit će prvo kao 'osmica', a zatim 'šestica'", rekao je Mourinho.

Gular je od dolaska u Madrid za Real skupio 112 nastupa s učinkom od 18 golova i 25 asistencija.