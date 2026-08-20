Vlasnik uhićen u slučaju Mikulić, mještani zovu USKOK: 'Gle, vraga! Pojavljuje se s prednje strane'

Mještani Novog Golubovca nezadovoljni su zbog novog eksploatacijskog polja u blizini Golubovečkog kamenoloma. Zbog sumnje u pogodovanje podnijeli su kaznenu prijavu USKOK-u, a od Državnog inspektorata zatražili su i izvanredni nadzor.

Novo eksploatacijsko polje nalazi se uz kamenolom koji je javnosti postao poznat nakon uhićenja njegova vlasnika, u istoj akciji u kojoj je uhićen i tadašnji glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Mještani tvrde da polje nije trebalo biti otvoreno na toj lokaciji te se pozivaju na ranije zapisnike i izjave vijećnika.

"Oni su uvjeravali ljude i postoje egzaktni zapis iz 2026. godine, 7. mjeseca, gdje svi vijećnici tvrde da je to trebalo biti sa stražnje strane, a evo, gle vraga, pojavljuje se s prednje strane", kaže jedan od mještana.

Traže provjeru cijelog postupka

Zbog sumnji u ispravnost dokumentacije zatražili su izvanredni nadzor Državnog inspektorata, a slučaj su prijavili i USKOK-u.

Zvonimir Brković iz Novog Golubovca kaže da su se sumnje gomilale kroz vrijeme, od javne rasprave do izmjena prostornog plana i načina na koji bi se eksploatacija trebala odvijati.

"Sumnja jedna, pa druga, pa treća. Bila je sumnja na javnu raspravu, na prostorni plan koji se stalno mijenjao, to isto moram reć. Prvo samo iskopi, prvo se budu vozili trakom, pa demperi, sad već treća izmjena se priprema, bude i neko postrojenje za čišćenje, presijavanje", govori Brković.

Strahuju za vodu i okoliš

Mještani upozoravaju i na moguće posljedice za okoliš. Kažu da na tom području postoje brojne rijetke vrste, a posebno ih zabrinjava lokalni vodovod u neposrednoj blizini kamenoloma.

Darko Gorski strahuje da bi miniranje moglo utjecati na izvore i tok vode.

"U neposrednoj blizini nalazi nam se i naš lokalni vodovod, tako da i tu postoji opasnost da kod miniranja dolazi do skretanja izvora, odnosno toka voda i da ostanemo bez vode", kaže Gorski.

Problem im predstavljaju i šleperi koji učestalo prolaze te kamena prašina koja se, tvrde, širi naseljem.

"Po ljetu to je oblak prašine, ne vidite ispred sebe, a kad pada kiša, onda ste u blatu totalnom", kaže Ljiljana Vugrek.

Nada Culjak iz Veternice upozorava i na promjenu krajolika.

"Krajolik se totalno mijenja, dok drugi sade drveće, mi ih rušimo. Mislim, to je naš kisik", kaže Culjak.

Neki razmišljaju i o odlasku

Dio stanovnika kaže da zbog svega što se događa više ne vidi budućnost u Novom Golubovcu, a neki su odlučili i prodati svoje kuće.

"Nema u Golubovcu života, mladi odlaze, nema perspektive. Umjesto da se Golubovec širi u smislu turizma, on se širi u smislu kamenoloma", kaže jedan od mještana.

Sumnje su dodatno porasle nakon što je vlasnik kamenoloma uhićen zajedno s bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Mještani zato traže da se detaljno provjeri cijeli postupak vezan uz novo eksploatacijsko polje.

Vlasnik tvrdi da je sve po zakonu

Vlasnik kamenoloma poručio je da je sve u skladu sa zakonom. Na pitanje zašto je novo eksploatacijsko polje napravljeno s prednje, a ne sa stražnje strane, kako tvrde mještani i kako se navodi u zapisniku, uputio nas je na svog projektanta.

Projektant nam je rekao da mu je odvjetnik savjetovao da se ne obraća medijima, no naknadno je stiglo pisano objašnjenje odvjetnika Zorana Vujasina.

U njemu se navodi da sjeverna, odnosno druga strana brda, nije predviđena Prostornim planom uređenja Općine Novi Golubovec te zato nije mogla biti dio novog, smanjenog eksploatacijskog polja "Sipina-Hum".

Dodaju i da se od druge strane brda odustalo zbog odluka i odredbi Prostornog plana, bez sudjelovanja predstavnika tvrtke Golubovečki kamenolomi d.o.o., koja je, kako navode, bila dovedena u situaciju "uzmi što ti se da ili ostavi".

'Ne predstavlja utvrđenje bilo kakve nepravilnosti'

U naknadnom, opširnijem očitovanju odvjetnik Zoran Vujasin poručio je da Golubovečki kamenolomi nisu sami donijeli odluku o odustajanju od eksploatacije na sjevernoj strani brda Hum.

"Prvotno eksploatacijsko polje 'Sipina-Hum', utvrđeno 1997. godine na površini od 34,42 hektara, obuhvaćalo je južnu i sjevernu stranu brda", navodi Vujasin.

Kako tvrdi, situacija se promijenila nakon izmjena prostornog plana.

"Nakon naknadnih izmjena Prostornog plana, sjeverna strana više nije bila predviđena za eksploataciju te zbog toga nije mogla biti obuhvaćena novim eksploatacijskim poljem."

Rješenjem Ministarstva iz 2022. utvrđeno je novo, manje eksploatacijsko polje površine 24,48 hektara koje obuhvaća južnu stranu brda.

"Društvo svoje aktivnosti provodi isključivo unutar granica utvrđenih važećim prostornim planom i rješenjima nadležnih tijela", navodi Vujasin.

Osvrnuo se i na kaznenu prijavu te zahtjev za izvanredni nadzor.

"Podnošenje prijave ili zahtjeva za nadzor samo po sebi ne predstavlja utvrđenje bilo kakve nepravilnosti", poručuje te dodaje da će društvo na svaki službeni zahtjev nadležnih tijela dostaviti potrebnu dokumentaciju i surađivati u propisanim postupcima.

U očitovanju se navodi i da je uz odgovor dostavljen stručni elaborat mr. sc. Jakova Pranjića, dipl. ing. rud., koji je na predmetnim projektima radio kao savjetnik Golubovečkih kamenoloma.

'Prašina nam ulazi u kuću'

Biserka Rojte živi u kući najbližoj kamenolomu i eksploatacijskom polju. Kaže da buka počinje već u ranim jutarnjim satima i traje gotovo cijeli dan.

"Od ranog jutra, počinju već od 5 sati, i traje cijeli dan, to jure, nemoguće je", kaže Rojte.

Na pitanje dolazi li prašina i u kuću, kratko odgovara: "Joj, itekako."

Mještani zato traže da se cijeli slučaj detaljno istraži. O svemu smo pitali Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva, odakle poručuju da provjeravaju navode.

Načelnici odbacuju odgovornost

O cijelom slučaju pitali smo i aktualnog te bivšeg načelnika Općine Novi Golubovec. Aktualni načelnik, SDP-ov Ivan Delija, kaže da se o tome da će na toj lokaciji biti eksploatacijsko polje, a poslije i kamenolom, govori već dvadesetak godina, no odbacuje bilo kakvu svoju odgovornost.

Odgovornost za nastalu situaciju odbacuje i njegov prethodnik, HDZ-ov Boris Tušek.