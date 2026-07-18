Stanari zagrebačke zgrade na lift čekaju 78 godina: 'Neki su prije umrli nego dočekali'

Još mjesec i pol otvoren je prvi javni natječaj za ugradnju dizala u višestambene zgrade, a dosad je zaprimljeno 136 prijava. U Ministarstvu graditeljstva očekuju da će taj broj do kraja natječaja biti i veći.

Za brojne stanare zgrada bez dizala ugradnja lifta nije pitanje komfora, nego svakodnevnog funkcioniranja. Među njima su i stanari jedne zagrebačke zgrade koja lift čeka već 78 godina.

"Teško je u svakom slučaju, imamo starije, roditelje s djecom i to na nesreću baš na zadnjoj etaži, tako da vam je to problem. Događale su se i povrede, imali smo mi i stopostotne invalide koji su nažalost umrli dok smo mi sve to čekali - tako da stvarno je lift potreban", rekla je predstavnica suvlasnika Zorica Pavlic.

Država pokriva troškove

U zgradi s visokim prizemljem i još pet katova stanarima su stepenice svakodnevna prepreka.

"Ja sam 80 postotni invalid i bez obzira na kojem katu živim, dobro mi dođe jer se ne mogu popeti pet stepenica pa više", rekao je stanar Kemal Bukvić.

Upravo zbog toga stanari su se prijavili na državni natječaj kojim se ugradnja dizala sufinancira. Država pokriva trećinu troškova, Grad Zagreb 50 posto, dok ostatak financiraju suvlasnici.

"Zajedno sam ja sve to u grubo računala oko 120 tisuća eura i od toga bi negdje 17, 18 posto bio naš trošak", objasnila je Pavlic.

Prijave su otvorene od sredine travnja, a rok za podnošenje je kraj kolovoza. U Ministarstvu ističu da je postupak prijave složen jer upravitelji moraju pregledati veliku količinu dokumentacije.

"136 prijava je u postupku, otvorene su, registrirali su se upravitelji i proučavaju dokumentaciju. Dokumentacije ima dosta i mi očekujemo da će onih zadnjih dana, kako to obično biva s tim našim javnim pozivima, da će se veći dio ljudi formalno prijaviti i zaključiti prijave", rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.

Za zgrade na području Zagreba postupak provodi tvrtka u sklopu Zagrebačkog holdinga. Grad Zagreb sudjeluje s polovinom ukupnih troškova, a uvjet je da zgrada ima najmanje tri kata.

"Grad Zagreb izdvaja 50 posto od ukupnog troška, što je više nego i RH izdvaja i Grad Zagreb ima dosta višestambenih zgrada koje zadovoljavaju ovaj uvjet od minimalno tri kata", rekao je direktor Sektora tehničkih poslova GSKG-a Zagreb Domagoj Šešok.

Oko 16.000 zgrada bez dizala

Prema procjenama Ministarstva graditeljstva, u Hrvatskoj je oko 16 tisuća zgrada bez dizala. Za prijavu je potrebno ispuniti određene uvjete, među kojima su registracija zajednice suvlasnika, dobiven OIB i upravitelj upisan u registar upravitelja.

"Da je zgrada registrirana kao zajednica suvlasnika, da je dobila svoj OIB i da se njihov upravitelj nalazi u registru upravitelja", pojasnio je Uhlir.

Jedan od uvjeta je i mogućnost same ugradnje dizala, što se utvrđuje glavnim projektom.

"Postoji li u zgradi prostor za ugradnju dizala ili mora biti vanjsko tzv. panoramsko dizalo - naravno to se procjenjuje i određuje s glavnim projektom", rekao je Šešok.

Stanari zagrebačke zgrade nadaju se da će nakon dugog čekanja konačno dočekati lift.

"To je ogromna procedura oko dokumentacije, oko svega što smo prošli, tako da kad počnu sami radovi, onda smo mi na konju... i iskreno se nadamo proći", rekla je Pavlic.

Za one koji ne uspiju na ovom natječaju, novi bi trebao biti raspisan iduće godine. Do tada će mnogi i dalje svakodnevno koristiti stepenice.