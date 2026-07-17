Prvi smo ušli u bosanski Alcatraz: 'Pokušao sam sakriti tragove, ali ne postoji savršen zločin'

Daleko od grada i svakodnevnog života, okružen visokim zidovima i najsuvremenijim sigurnosnim sustavima, Kazneno-popravni zavod Sarajevo danas slovi za jedan od najsigurnijih zatvora na Balkanu.

U njemu je trenutačno smješteno 189 osoba lišenih slobode, među kojima su pritvorenici osumnjičeni za najteža kaznena djela te zatvorenici koji služe zatvorske kazne.

Šef Odsjeka za osiguranje pritvorenih osoba KPZ-a Sarajevo Velid Hromo ističe da se u zatvoru nalaze osobe osumnjičene ili osuđene za najteža kaznena djela.

"Tu su smješteni pritvorenici za najteža kaznena djela poput ubojstava, ratnih zločina, silovanja, otmica i organiziranog kriminala. Tu su i pritvorenici koji su nepravomoćno osuđeni na najveće moguće kazne od 45 godina", rekao je.

Pritvorenici iz strogo čuvanog dijela zatvora izlaze iz ćelija isključivo uz pratnju zatvorske interventne policije, primjerice kada ih se vodi na sud, u bolnicu ili u drugu kaznionicu.

Zatvorenici s manjim kaznama mogu raditi

Manji broj zatvorenika koji služe kaznu do pet godina u poluotvorenom dijelu zatvora može raditi unutar zatvorskog kruga.

Jedan od njih je Denis, koji služi kaznu zbog kibernetičkog kriminala. Kaže da prije zatvora nije imao interesa za kuhanje, no sada radi u zatvorskoj kuhinji.

"Osuđen sam na četiri i pol godine, ali protiv mene se vode još neki postupci pa ću vjerojatno izaći za pet do pet i pol godina. Bavio sam se hakiranjem računa različitih tvrtki, bankovnih kartica i prebacivanjem novca na svoje račune dok me nisu identificirali. Pokušao sam sakriti tragove, ali ne postoji savršen zločin", rekao je.

Novi zatvorski kompleks otvoren u svibnju

Zatvorenici su u novi kompleks u Blažuju na Igmanu preseljeni sredinom svibnja iz stare zatvorske zgrade u središtu Sarajeva.

Hromo ističe da novi objekt raspolaže vrhunskom sigurnosnom opremom.

"Videonadzor je kakav, mislim, nema nijedan zatvor u Europi. Dobili smo najsuvremeniju opremu i oružje. Sigurnost je znatno veća nego što je bila u centru grada", rekao je.

Izgradnja i opremanje novog zatvorskog kompleksa stajali su oko 11 milijuna eura, od čega je gotovo polovicu financirala Europska unija. Zatvor je izgrađen prema europskim standardima, a njegovim otvaranjem rasterećeni su i ostali zatvorski kapaciteti u Bosni i Hercegovini.

Direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković kaže da novi objekt ima znatno veći kapacitet od prethodnog.

"Raniji kazneno-popravni zavod imao je kapacitet za 90 pritvorenih osoba. Sada u jednom objektu imamo mjesta za 160 pritvorenika, a u drugom za još 55", rekao je.

U ćelijama najviše četvero ljudi

Pritvorenici su smješteni u ćelijama u kojima boravi najviše četvero osoba, dok zatvorenici mogu koristiti i zajedničke prostorije.

Denis kaže da su uvjeti boravka vrlo dobri.

"Što se tiče uvjeta, fantastični su. Imamo televizor, krevete, higijenu, hranu, sve što treba. Računala nema, nažalost", našalio se.

Posjeti zatvorenicima strogo su propisani, a svi posjetitelji prolaze sigurnosne provjere.

Zatvorenici imaju pravo na jedan posjet tjedno u trajanju od sat vremena u zajedničkoj prostoriji, dok pritvorenici mogu primati posjete najviše 15 minuta tjedno, isključivo uz odobrenje suda i preko zaštitnog stakla.

Trošak po zatvoreniku 27 eura dnevno

Godišnji troškovi rada zatvora iznose oko 5,5 milijuna eura, a procjenjuje se da dnevni trošak po zatvoreniku iznosi oko 27 eura.

Pomoćnik ravnatelja za računovodstvo i financije Almir Fejzić kaže da zatvor pokriva i troškove zdravstvene skrbi za većinu osoba koje ondje borave.

"Većina osoba u ustanovi nema zdravstveno osiguranje, pa Zavod snosi sve njihove troškove, od patoloških usluga do najsloženijih medicinskih zahvata", rekao je.

Jelovnik bez posebnih želja

Šef zatvorske kuhinje Kenan Kučinar kaže da se, unatoč rastu cijena, nastoji osigurati kvalitetna prehrana.

"Za doručak imamo maslac, med, mlijeko i kruh. Za ručak su pileći bataci s rižotom, salata i desert, a za večeru kobasice s roštilja i voće", rekao je.

Dodaje kako u zatvoru nema mjesta posebnim zahtjevima. "Ne može se ovdje puno birati. Ipak je ovo zatvor. U restoranu je gost uvijek u pravu, ovdje baš i nisu", rekao je. Ručak se pritvorenicima dostavlja izravno u ćelije.

Denis kaže da zatvorski život danas izgleda drukčije nego što se prikazuje u filmovima.

"Nije kao u filmovima nekad. To vrijeme je prošlo. Danas vlada policija, a ne osuđenici. Postoje pravila koja se moraju poštovati", rekao je.

Bijeg gotovo nemoguć

Iako je mogućnost bijega svedena na minimum, čuvari su stalno na oprezu.

"U posljednja dva mjeseca nitko nije pokušao pobjeći", kaže Hromo.

Zatvorski kompleks dodatno je zaštićen dvostrukom žičanom ogradom sa žilet-žicom te betonskim zidom visokim čak 17 metara.

Direktor zatvora kroz šalu kaže: "Tko preskoči, slobodan je."

Dodaje kako zatvorenici vrlo rijetko pokušavaju pobjeći preko zidova.

"Oni koji uspiju izaći, izađu na vrata", kaže.