Stanari ulice kod zagrebačke bolnice očajni: 'Zbog nje je nemoguće živjeti'

Stanari zagrebačke ulice Dugi Dol, slijepe dvosmjerne ulice paralelne s Ulicom Srebrnjak, upozoravaju na prometni kaos koji im svakodnevno otežava život. Problem je, tvrde, posebno izražen zbog blizine Kliničke bolnice Merkur, odnosno Sveučilišnu kliniku za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovac”, koja nema dovoljno parkirnih mjesta.

Na situaciju je danas upozorila vijećnica u Gradskoj četvrti Maksimir Nives Morić Noha, istaknuvši da je u Dugom dolu postalo "nemoguće živjeti". Kako je rekla, prometni pritisak na ulicu toliko je velik da se u njoj vozila teško mimoilaze, a normalno odvijanje prometa često je gotovo nemoguće, piše Jutarnji list.

Morić Noha svjedočila je i iskrcavanju pacijenata na uglu Srebrnjaka i Dugog dola jer sanitetsko vozilo nije moglo ući u ulicu. Razlog su brojna vozila koja dolaze prema bolnici i nepropisno se parkiraju uz prometnicu.

Grad ne poduzima mjere

Stanari ulice zbog tog su sazvali konferenciju za novinare, tvrdeći da Gradski ured za promet godinama ne poduzima učinkovite mjere, unatoč inicijativama građana te odlukama Mjesnog odbora i Vijeća gradske četvrti.

Josip Hrastić, nezavisni vijećnik u Mjesnom odboru “Dinko Šimunović”, rekao je da bolnica nema nijedno parkirno mjesto, zbog čega su stanovnici izloženi prometnom kaosu svakog radnog dana od sedam sati ujutro do dva poslijepodne. U tom razdoblju, kažu, ulazak i izlazak iz ulice gotovo je nemoguć jer u bolnicu dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske.

"To je omalovažavanje građana", poručio je Hrastić, podsjetivši da su se stanari Gradu obraćali molbama, podnescima i peticijom. Iako su im iz Grada ranije obećali postavljanje kamera i prometne signalizacije, jedino je postavljen znak kojim je uvedena zona 30.

Stanari ponovno apeliraju na gradsku vlast i Gradski ured za promet da pronađu rješenje kojim bi se osigurao pristup njihovim domovima, ali i omogućio prolaz hitnim i sanitetskim vozilima.

Potporu stanovnicima došli su dati gradska zastupnica Ivka Odvorčić iz HNS-a te saborski zastupnik Igor Peternel iz DOMiNO-a, koji je rekao da mu u toj ulici živi kći.