Pobjegnite od žege u fascinantnu špilju: Glavna atrakcija nalazi se iza uskog hodnika

Na samo 25 kilometara od Splita, u podnožju planine Mosor pokraj sela Kotlenice, nalazi se špilja Vranjača. Ovaj zaštićeni geomorfološki spomenik prirode u srcu Dalmatinske zagore predstavlja značajno odredište za jednodnevne izlete, nudeći alternativu ljetnim vrućinama na obali.

Prema Dugopolje.hr, špilja Vranjača spoj je geološke vrijednosti, povijesnog značaja i prirodnih ljepota. Uz konstantnu temperaturu od 15 stupnjeva Celzija, pruža ugodne uvjete za posjet tijekom cijele godine.

Foto: Shutterstock

Dva svijeta u jednoj špilji

Špilja se sastoji od dvije morfološki različite cjeline. Prva, ulazna dvorana, poznata je lokalnom stanovništvu od davnina. Iako je prostrana, ne sadrži značajnije špiljske ukrase. Arheološki nalazi, uključujući keramiku i koštane fragmente, potvrđuju ljudsku prisutnost u neolitičkom razdoblju. Njezine dimenzije i akustična svojstva upućuju na potencijal za korištenje kao jedinstveni prostor za kulturna događanja.

Ključna atrakcija špilje nalazi se iza uskog prirodnog hodnika koji vodi u drugu dvoranu. Otkrivena početkom 20. stoljeća, ova dvorana obiluje bogatstvom siga. Na prostoru dugom stotinjak metara, podijeljenom u devet manjih cjelina, nalaze se brojne formacije stalaktita, stalagmita i kamenih zastora. Boje ukrasa variraju od crvene, bijele i crne do plavičastih i zelenih nijansi, što je posljedica različitog mineralnog sastava tla. Pojedine formacije nose nazive koje im je nadjenula obitelj koja generacijama upravlja špiljom.

Foto: Shutterstock

Tri generacije čuvara

Drugi, bogato ukrašeni dio špilje, otkriven je 1903. godine. Prema predaji, vlasnik zemljišta Stipe Punda je, slijedeći ranjenog goluba, prošao kroz uski prolaz i otkrio dotad nepoznatu dvoranu. Od tog otkrića, upravljanje špiljom ostaje u domeni obitelji Punda.

Danas treća generacija obitelji vodi obilaske, brine o održavanju i posjetiteljima prenosi povijest špilje. Njihova posvećenost očituje se u uređenoj stazi dugoj 365 metara, čiji obilazak traje približno jedan sat i omogućuje uvid u geološke procese koji su oblikovali špilju tijekom milijuna godina.

Odredište za izletnike i planinare

Špilja Vranjača prikladna je za obiteljske izlete. Pristup je jednostavan, a staze unutar špilje su sigurne, osvijetljene i opremljene rukohvatima, što obilazak čini dostupnim posjetiteljima svih uzrasta. Uređeni okoliš ispred ulaza, s klupama i stolovima u borovoj šumi, nudi prostor za odmor nakon obilaska. Dodatno, lokacija služi i kao polazište za planinarske aktivnosti. Neposredno uz ulaz u špilju započinju markirane staze koje vode prema vrhu Mosora, Vickovom stupu na 1325 metara nadmorske visine, što omogućuje kombiniranje speleološkog i planinarskog iskustva.

Foto: Shutterstock

Kako stići i planirati posjet?

Najjednostavniji pristup špilji Vranjači je osobnim automobilom. Od Splita je udaljena približno 30 minuta vožnje u smjeru Dugopolja, uz jasno istaknute putokaze prema selu Kotlenice. Putovanje automobilom iz smjera Zagreba ili Rijeke traje otprilike četiri sata, uglavnom autocestom A1.

Za posjetitelje iz Zagreba, osim osobnim automobilom, do Splita je moguće doći brojnim autobusnim linijama. Putovanje traje od pet do šest sati, a cijene karata mogu značajno varirati ovisno o prijevozniku i vremenu kupnje. U prosjeku se kreću od 15 do 30 eura, no ranijom rezervacijom moguće je pronaći i povoljnije opcije.

Posjetitelji iz smjera Rijeke do Splita također mogu stići autobusom. Putovanje traje sedam do osam sati, a cijene karata ovise o datumu putovanja i odabranom prijevozniku. Preporučuje se provjeriti cijene i rezervirati kartu unaprijed kako bi se osigurala povoljnija cijena, koja se u prosjeku kreće od 25 do 45 eura.

Četvrtkom na portalu Net.hr čitajte o lokacijama idealnima za izlete. Bilo da putujete s obitelji, prijateljima ili sami, za vas donosimo prijedloge.

POGLEDAJTE GALERIJU