Na dohvat ruke: Vikend na otoku bogate povijesti s fenomenom idealnim za bijeg vrućine

Otok Krk, kojeg su još stari Rimljani zbog njegova bogatstva prozvali Zlatnim otokom, danas je jedna od najpristupačnijih i najraznovrsnijih destinacija na Jadranu.

Spojen s kopnom mostom preko kojeg se od 2020. godine ne naplaćuje cestarina, Krk je idealno odredište za brzi vikend bijeg, ali i za duži, ispunjen odmor. Nudi savršenu mješavinu bogate povijesti, netaknute prirode, vrhunske gastronomije i živahnog noćnog života, privlačeći posjetitelje tijekom cijele godine.

Brz i jednostavan dolazak

Njegova iznimna prometna povezanost jedna je od najvećih prednosti.

Iz Zagreba se stiže za nešto više od dva sata vožnje, odnosno oko 183 kilometra, dok je Riječanima otok na manje od sat vremena vožnje, udaljen tek 50-ak kilometara.

Putovanje iz Splita traje oko četiri i pol sata (354 km), a iz Osijeka oko pet sati (458 km), što Krk čini lako dostupnom oazom za odmor iz gotovo svih dijelova Hrvatske.

Tragovima bogate povijesti

Istraživanje otoka najbolje je započeti u njegovu srcu, gradu Krku, čija povijest seže tisućama godina unatrag. Grad je i danas u cijelosti opasan velebnim zidinama, a šetnja njegovim uskim kamenim ulicama, koje odzvanjaju koracima tisućljetne prošlosti, vodi do Trga Kamplin, gdje se smjestio Frankopanski kaštel, nekada ključna obrambena utvrda.

Ulaznica za odrasle stoji 5 eura, a za djecu od šest do 14 godina 4 eura. Odmah uz kaštel nalazi se i katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 12. stoljeća, nezaobilazan spomenik sakralne baštine.

Put dalje vodi prema Vrbniku, slikovitom gradiću smještenom na strmoj, 48 metara visokoj litici nad morem. Vrbnik je poznat kao kolijevka glagoljaštva, ali i po jednoj od najužih ulica na svijetu – Klančiću. Nakon provlačenja kroz ulicu široku tek četrdesetak centimetara, posjetitelji se mogu okrijepiti čašom autohtone vrbničke žlahtine.

Foto: Pexels

Nezaobilazna postaja je i Baška, turistički biser juga otoka. U obližnjem Jurandvoru, u crkvici sv. Lucije, pronađen je jedan od najvrjednijih spomenika hrvatske pismenosti – Bašćanska ploča, čija se replika i danas ondje nalazi.

Prirodne ljepote i skriveni biseri

Osim gradova bogate povijesti, Krk je otok zadivljujućih prirodnih krajolika. Jedan od najpoznatijih fenomena je špilja Biserujka, smještena kod sela Rudine na sjeveroistočnom dijelu otoka. Iako dugačka svega stotinjak metara, ova špilja obiluje bogatstvom kalcitnih ukrasa, stalaktita i stalagmita koji stvaraju prizore od kojih zastaje dah. Zbog stalne temperature od oko 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, idealno je mjesto za bijeg od ljetnih vrućina. Cijene ulaznica za individualne posjetitelje, koje se mogu provjeriti i na službenim stranicama, iznose 7 eura za odrasle i 5 eura za djecu od tri do 12 godina.

Naravno, priča o Krku ne bi bila potpuna bez njegovih plaža, koje nose čak 15 Plavih zastava kao dokaz čistoće mora. Najpoznatija je svakako Vela plaža u Baški, gotovo dva kilometra duga šljunčana ljepotica koja ljeti vrvi životom i nudi bezbroj sadržaja za posjetitelje svih uzrasta. Za one koji traže mir i osamu, tu su skrivene uvale poput Zlatne plaže, do koje je moguće doći isključivo brodom. Njezin položaj ispod strmih litica jamči bijeg od gužve i uživanje u kristalno čistom moru.

Za aktivne posjetitelje i noćne ptice

Za posjetitelje željne aktivnog odmora, Krk nudi preko 300 kilometara uređenih pješačkih i biciklističkih staza koje se protežu unutrašnjošću i duž obale, kroz maslinike i uz drevne suhozide. Posebno su popularne staze poput uspona na najviši vrh otoka, Obzovu, ili šetnja do Mjesečevog platoa iznad Baške, s kojeg se pruža spektakularan pogled.

Kada sunce zađe, otok ne spava. Večeri su rezervirane za kušanje lokalnih specijaliteta poput šurlica i janjetine, nakon čega se život seli u barove i klubove. U gradu Krku ističe se cocktail bar Volsonis, jedinstvenog ambijenta smješten unutar dvije tisuće godina starih rimskih ruševina. U Puntu je popularan Onyx Nightclub, dok ljeti beach barovi poput Case Del Padrone postaju središta zabave uz more. Tijekom ljetnih mjeseci, gotovo svako mjesto na otoku organizira svoje ribarske fešte i festivale, nudeći autentično iskustvo i zabavu do dugo u noć.

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