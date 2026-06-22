Nevjerojatan prizor koji se ukaže na samo tjedan dana postao je globalna senzacija

Visoko u planinama sjeveroistočnog Japana, unutar Nacionalnog parka Towada-Hachimantai, svake godine na otprilike tjedan dana priroda otvara svoje mistično oko.

Jezero Kagami-numa, čije ime znači "jezero ogledalo", smješteno blizu vrha planine Hachimantai, u kratkom periodu između kraja svibnja i početka lipnja prolazi kroz zapanjujuću transformaciju, stvarajući fenomen poznat kao "Zmajevo oko". Ovaj efemerni prizor postao je i globalna senzacija, privlačeći putnike i fotografe koji se nadaju uhvatiti djelić njegove prolazne magije.

Znanost iza mitskog pogleda

Iako legende govore o zaljubljenim zmajevima, objašnjenje fenomena leži u jedinstvenim prirodnim procesima. Tijekom zime, jezero prekrije debeli sloj snijega i leda. S dolaskom proljeća, počinje proces otapanja, ali on nije ravnomjeran.

Zbog pritiska vode koja se nakuplja ispod leda i specifičnih temperaturnih uvjeta, snijeg u središnjem dijelu ostaje najduže zamrznut, dok se led uz rubove i u samom centru brže otapa. Time se stvara prepoznatljivi prsten tamnoplave vode oko plutajućeg snježnog "otoka".

Kada sunčeva svjetlost obasja vodu, ona reflektira azurno plavo nebo, dajući "zjenici" oka nevjerojatnu boju i dubinu. Ako puše vjetar, krug leda može se lagano pomicati, stvarajući dojam živog oka koje promatra s planine.

Od viralne fotografije do turističke meke

Fenomen je svjetsku slavu stekao 2016. godine, kada je turist objavio fotografiju na društvenim mrežama, nazvavši je "Zmajevim okom". Objava je postala viralna, a mirno jezero pretvorilo se u jednu od najpoželjnijih destinacija regije Tohoku.

Priču dodatno obogaćuje lokalni folklor koji kaže da je jezero sastajalište dvoje zmajeva, ljubavnika razdvojenih sudbinom. Vjeruje se da njihova ljubav sprječava potpuno smrzavanje jezera. Danas neki posjetitelji ostavljaju male darove kao počast božanstvima zmajeva.

U blizini se nalazi i smaragdnozeleno jezero Megane-numa, prozvano "Zmajevim suzama", koje upotpunjuje doživljaj.

Do samog jezera dolazi se ugodnom petnaestominutnom šetnjom od parkirališta na vrhu planine, što ga čini lako dostupnim. Hachimantai Dragon Eye jedan je od prvih vjesnika ljeta i prizor koji se, uz malo sreće s vremenom, mora doživjeti.

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