Kaos u Crvenoj zvezdi: 'Rekao sam Stankoviću da to ne priča'

Dan nakon ispadanja Crvene zvezde iz kvalifikacija za Lige prvaka, zbog čega je trener Dejan Stanković podnio ostavku, predsjednik beogradskog kluba Zvezdan Terzić održao je vrlo burnu konferenciju za medije.

Crvena zvezda sada će pokušati izboriti ligašku fazu Europske lige, a suparnik u doigravanju će im biti češka Viktoria Plzen. U slučaju ispadanja, igrat će Konferencijsku ligu.

"Ne pamtim da smo vidjeli onako nemoćnu Zvezdu. Ušli smo u svlačionicu na poluvremenu prvi put u ovih 12 godina. Da ih ohrabrimo... Ali oni su bili toliko isprepadani, vidio sam takav strah u očima. Dejan Stanković im je rekao momci ako ne pobijedite ovo je mojih posljednjih 45 minuta na klupi Zvezde", rekao je Terzić na početku pa nastavio:

"Očigledno da je Dejan Stanković bio pod velikim pritiskom. Vjerojatno ste mu vi mediji napravili taj pritisak. Četvrti uzastopni put - 0:4. Nije uspio da uđe u Ligu prvaka, nije izdržao taj teret i prenio je na igrače. Nije smio da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton, kod rezultata 0:0, gdje je potreban tim momcima na terenu... Dobiješ crveni karton. Donosili smo odluke, potpuno prihvaćam krivicu za izbor Stankovića".

O novom treneru rekao je sljedeće:

"Znam vrlo dobro da Srbija već duže vrijeme nema kvalitetnog domaćeg trenera. Razmatramo i domaćeg trenera i stranca, razgovarali smo, pretresli sve kandidate, vidjet ćemo, poslije konferencije imamo neke razgovore... Objavit ćemo uskoro ime novog trenera".

Potom se vratio na Stankovića:

"'Deki' je sam sebe opteretio prethodnim sedmicama. On je rekao 'ako ne prođemo ovo razmišljajte o novom treneru', odgovorio sam mu da to ne priča. Kod rezultata 0:0 mi je rekao na poluvremenu da ako ne prođemo - tražite novog trenera. Poslije utakmice nazvao me je telefonom i rekao direktore hvala na svemu. Zahvaljujem se Dekiju".

Foto: Marko Metlas/imago sportfotodienst/Profimedia

"Izgledali smo jako dobro u januaru i februaru, to je bio model kako Crvena zvezda treba da izgleda u Europi. Ta Zvezda Dejana Stankovića je jako dobro izgledala, ali kako je sezona odmicala ekipa je padala. Svi igrači koji su igrali protiv Lillea - sinoć su bili na Marakani, nemoj da pričamo o kvalitetu Zvezde. To je analizu, i možda pitanje za Dejana Stankovića. Meni su svi krivi, igrači, Deki, Mrkela, Toza i ja najveći krivac. Nisam šutirao, nisam fizički pripremao ekipu, ali sam svaku odluku donosio ili odobravao. Nismo mogli da na pravi način dopremo do igrača i da ih relaksiramo, oni su mentalno i psihološki pali - to ih je samo sputalo. Vi kada dođete kod igrača i pričate, morate, morate... Mislim znam i ja što moram... Ali najlakše je to sada prebaciti na Dekija", poručio je Terzić.

Podsjetimo, Zvezdu je izbacio izraelski Hapoel iz Beer Sheve koji je u prvoj utakmici na domaćem terenu pobijedio 1-0, a u uzvratu u Beogradu, Zvezda je bila veliki favorit i očekivao se preokret. Međutim, na stadionu Rajko Mitić Izraelci su slavili 2-0 i s ukupnih 3-0 prošli u doigravanje za Ligu prvaka.