Zaboravljeni dragulj nadomak Splita: Ovaj otok izbjegao je zamke masovnog turizma

Svega devet nautičkih milja od užurbanog Splita, smjestio se otok koji je vješto izbjegao zamke masovnog turizma. Šolta, često u sjeni razvikanijih susjeda, ostaje jadranska oaza mira.

To je otok na kojem vrijeme teče drugačije, pozivajući posjetitelje da uspore i otkriju neusiljeni mediteranski ritam života. Ovo nije odredište za praćenje trendova, već za pronalaženje sebe u jednostavnoj ljepoti kamena, mora i borova.

Obala satkana od tirkiznih uvala

Gotovo 80 kilometara šoltanske obale nudi nevjerojatnu raznolikost plaža, od uređenih seoskih kupališta do divljih, "robinzonskih" uvala dostupnih samo brodom ili uskim puteljcima. Južna obala, strma i surova, krije prave otočne dragulje. Uvale poput Stračinske pružaju prizor tirkiznog raja, dok je Tatinja utočište za ljubitelje skokova u more.

Za one željne potpune osame, Poganica nudi šljunčanu plažu okruženu aromatičnim biljem. Nautičarima je, pak, razvedena uvala Šešula kod Maslinice pravo blago. Prirodni oblik pruža sigurno utočište od bure i juga, čineći je jednim od najomiljenijih sidrišta u arhipelagu, gdje je doživljaj upotpunjen vrhunskom gastronomskom ponudom.

Tragovima povijesti i prirode

No, privlačnost Šolte proteže se duboko u njezinu zelenu unutrašnjost i bogatu prošlost. Otok je ispresijecan pješačkim i biciklističkim stazama koje vijugaju kroz drevne maslinike i slikovita kamena sela poput Grohota, najstarijeg otočnog naselja. Uspon na Velu Stražu, najviši vrh, nagrađuje spektakularnim pogledom.

Povijest je utkana u krajolik na svakom koraku. Legenda govori o ilirskoj kraljici Teuti koja je izgradila utvrdu iznad uvale Senjska, dok su Rimljani ostavili trag u obliku ostataka ribnjaka cara Dioklecijana u uvali Piškera. U Maslinici, velebni dvorac Martinis Marchi, izgrađen u 18. stoljeću za obranu od gusarskih napada, danas je baštinski hotel i svjedok bogate pomorske povijesti otoka.

Okusi i mirisi otoka

Posjet Šolti ne bi bio potpun bez kušanja njezinih autohtonih okusa. Otok je poznat po vrhunskom maslinovom ulju, medu od divljeg ružmarina i autohtonoj sorti vina Dobričić. Šoltansko maslinovo ulje, posebice od sorti Šoltanka i Levantinka, osvojilo je zlatne medalje na svjetskim natjecanjima. Brojni lokalni proizvođači nude kušaonice svog "tekućeg zlata". Jednako je poznat i šoltanski med, tradicija čiji korijeni sežu u antiku. Za ljubitelje vina, otkrivanje Dobričića, autohtonog pretka slavnog plavca malog, jedinstveno je iskustvo. Čaša ovog vina uz svježu ribu u nekoj od otočnih konoba sažima samu esenciju Šolte.

Šolta nije otok koji viče, već šapuće. Ne impresionira glamurom, već uzemljuje autentičnošću. To je odredište koje podsjeća kakvo bi putovanje trebalo biti: prilika za usporavanje i istinsko proživljavanje mjesta. Bilo da se radi o tihom jutarnjem plivanju, dugoj večeri uz zalazak sunca u Maslinici ili razgovoru s lokalnim maslinarom, iskustva su ovdje jednostavna, ali duboka. U svijetu koji se neprestano ubrzava, Šolta nudi prijeko potreban odmor i mirno utočište koje ostaje s vama dugo nakon odmora.

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