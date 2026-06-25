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Jezero iznad oceana: Optička iluzija jedna je od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu

Jezero iznad oceana: Optička iluzija jedna je od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu
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Foto: Putoholičari.hr

Zvuči kao loša fotomontaža ili prizor iz visokobudžetnog fantasy filma, ali ovo mjesto je itekako stvarno

25.6.2026.
16:46
Antonela Ištvan
Putoholičari.hr
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"Smješteno na surovim i mističnim Farskim otocima, jezero Sørvágsvatn (poznato i kao Leitisvatn) privlači tisuće putnika i fotografa koji žele uživo svjedočiti jednoj od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu", piše redakcija Putoholičari.hr.

No, kako je moguće da golemo jezero doslovno lebdi stotinama metara iznad divljeg Atlantskog oceana? Odgovor je jednostavan – u pitanju je savršena i genijalna igra majke prirode.

Jezero iznad oceana: Optička iluzija jedna je od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu
Foto: Putoholičari.hr

Što je zapravo Sørvágsvatn i gdje se nalazi?

Sørvágsvatn je najveće jezero na Farskim otocima, autonomnoj regiji unutar Kraljevine Danske koja se nalazi usred Atlantskog oceana, otprilike napola puta između Škotske i Islanda. Jezero se proteže na nešto više od 3,4 četvorna kilometra na otoku Vágar.

Ipak, ono po čemu je ovo jezero globalno poznato nije njegova veličina, već dramatična lokacija. Ono se nalazi na samom rubu golemih, okomitih litica koje šibaju snažni oceanski valovi i vjetrovi.

Jezero iznad oceana: Optička iluzija jedna je od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu
Foto: Putoholičari.hr

Hiking staza i težina

Do vidikovca Trælanípa vodi uređena pješačka staza. Hodanje je relativno lagano, staza nije strma i pogodna je za većinu posjetitelja.

Trajanje: Oko 1 do 1,5 sat laganog hoda u jednom smjeru (ukupno oko 3-4 sata s fotografiranjem).

Udaljenost: Oko 7 kilometara u oba smjera.

Jezero iznad oceana: Optička iluzija jedna je od najfascinantnijih prirodnih pojava na svijetu
Foto: Putoholičari.hr

Cijena ulaznice 

Budući da se staza nalazi na privatnom posjedu, ulaz se naplaćuje kako bi se održavala infrastruktura i zaštitila priroda.

Cijena: Trenutna cijena ulaznice iznosi 200 DKK (oko 27 EUR) po osobi za odrasle. Djeca do 14 godina obično imaju besplatan ulaz.

Što je uključeno: Pristup stazi, parking i korištenje toaleta na početku staze.

Iako je optička iluzija rezultat pametnog kuta snimanja, energija, vjetar, veličanstvene litice i surova ljepota ovog mjesta uživo ostavljaju bez daha. To je jedno od onih mjesta koja dokazuju da je stvarnost često nevjerojatnija od fikcije.

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Farski OtociIluzijaJezeroOcean
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