Drevna zemlja na granici tradicije i luksuza: Cjenkanje je sastavni dio kulture

Kraljevina Maroko, zemlja na sjeverozapadu Afrike, ovih dana plijeni pažnju i kao sudionik Svjetskog prvenstva 2026. No, daleko od travnjaka, ova država, gdje se susreću Atlantik i Mediteran, nudi pregršt jedinstvenih priča i prizora koji svjedoče o njezinoj bogatoj povijesti, a među onima na koje je ova zemlja posebno utjecala je i francuski modni dizajner Yves Saint Laurent, koji je u Maroku pronašao trajnu inspiraciju, ondje živio i s partnerom kupio kuću s vrtom u Marrakechu.

Od drevnih sveučilišta i plavih gradova do jedinstvenih rituala, Maroko je zemlja koja budi sva osjetila. Svaki kutak nudi novi doživljaj, od spokojne plave boje Chefchaouen do vreve marakeškog souka, piše Culture Trip.

Plavi biser u planinama Rif

Smješten u podnožju planinskog lanca Rif, grad Chefchaouen poznat je kao “Plavi grad” zbog karakterističnih ulica i pročelja obojenih u različite nijanse plave. Taj jedinstveni vizualni identitet stvara gotovo nadrealnu atmosferu koja ga izdvaja od ostalih marokanskih gradova.

O podrijetlu ove tradicije postoje različita objašnjenja. Prema jednom, običaj su 1930-ih uveli židovski doseljenici, za koje je plava boja simbolizirala nebo i božansku prisutnost. Druga teorija navodi praktične razloge, prema kojima plava boja pomaže u odbijanju insekata i doprinosi osjećaju svježine u vrućoj klimi.

Bez obzira na točno podrijetlo, stanovnici su plavu boju s vremenom prihvatili kao dio lokalnog identiteta, a njezino redovito obnavljanje i danas čuva prepoznatljiv izgled i atmosferu grada.

Kolijevka znanja u srcu Fesa

U srcu drevnog Fesa smjestilo se Sveučilište Al-Qarawiyyin, institucija koju i Guinnessova knjiga rekorda i UNESCO navode kao najstarije sveučilište na svijetu koje kontinuirano djeluje. Tradicija osnivanje pripisuje Fatimi al-Fihri, kćeri bogatog trgovca, koja je 859. godine nasljedstvo uložila u izgradnju džamije.

Isprva skromna građevina, ubrzo je postala važno središte za proučavanje islamskih znanosti, a s vremenom je prerasla u vodeći obrazovni centar čiji se program širio na logiku, matematiku i medicinu. Kroz stoljeća je ova institucija bila važno mjesto znanja i susreta različitih kultura.

Ritual čaja od mente

Nacionalno piće i simbol marokanskog gostoprimstva je čaj od mente, "atay". To je puno više od običnog napitka; to je središnji dio društvenog života i gesta dobrodošlice. Priprema je ritual. Sastoji se od zelenog čaja, svježih listića metvice i izdašne količine šećera.

Tradicionalno ga priprema glava kućanstva, prelijevajući ga s visine u male čaše kako bi se na vrhu stvorila pjena. Ponuditi gostu čaj izraz je poštovanja, a odbijanje se smatra nepristojnim. Ispija se u svako doba dana, okupljajući obitelj i prijatelje i sažimajući velikodušnost marokanske kulture.

Koze na drveću

Jedna od najneobičnijih slika iz Maroka su koze koje se spretno penju po stablima argana, fenomen koji se može vidjeti u sušnim područjima na jugozapadu. Koze se penju na grane kako bi se prehranile plodovima argana, bogatim uljem.

Ovaj prizor nije samo turistička atrakcija, već ima i duboku ekonomsku važnost. Nakon što koze pojedu plodove, probave mesnati dio, a neprobavljive koštice izbace. Pastiri zatim skupljaju te koštice iz izmeta, iz kojih se kasnije proizvodi dragocjeno arganovo ulje, poznato diljem svijeta.

Labirinti boja i mirisa

Posjet Maroku ne bi bio potpun bez doživljaja živahne atmosfere soukova, tradicionalnih tržnica koje se nalaze u srcu starih gradova, poznatih kao medine. Soukovi u gradovima poput Marakeša, koji ima najveće tržnice u zemlji, i Fesa pravi su labirinti uskih uličica ispunjenih nevjerojatnom raznolikošću robe, zvukova i mirisa.

Tržnice su često podijeljene po obrtima pa tako postoje dijelovi specijalizirani za opojne začine, ručno izrađenu kožnu galanteriju, šarene tepihe, filigranski izrađene metalne svjetiljke, keramiku i nakit. Cjenkanje nije samo očekivano, već je i sastavni dio kulture i društvene interakcije. Ovi bučni i šareni bazari predstavljaju pulsirajuće srce marokanskih gradova, mjesto gdje se stoljećima odvija trgovina i gdje se može doživjeti autentična lokalna kultura u njenom najčišćem, živom obliku.

POGLEDAJTE GALERIJU