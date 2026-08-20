Bivši hrvatski reprezentativac: 'Rijeka dobro zna protiv koga igra, neće im biti lagano'

Nogometaši Rijeke nalaze se na posljednjoj stepenici do plasmana u grupnu fazu Konferencijske lige. Nakon dramatičnog prolaska protiv finskog Ilvesa, na putu im stoji jaki danski Midtjylland, momčad s velikim europskim iskustvom.

Uoči prve utakmice doigravanja koja se igra u Herningu, svoja očekivanja i analizu za Net.hr podijelio je Saša Peršon, legendarni igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac.

Rijeka u Dansku putuje nakon šoka u domaćem prvenstvu, gdje je prošlog vikenda pretrpjela poraz (2:0) na gostovanju u Varaždinu u 3. kolu SHNL-a.

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"Moramo biti svjesni svi, a pogotovo Rijeka, da će morati pružiti puno bolju igru nego što je to bio slučaj na uzvratu u Finskoj, a pogotovo u onoj utakmici u Varaždinu. Mislim da je Rijeka toga svjesna i dobro zna da igra protiv jedne jake danske momčadi koja je praktički svake godine u toj Europskoj ligi i da će to biti sigurno ne lagan posao. Međutim, dvije su utakmice, sve je moguće. Prema tome, očekujemo onu pravu Rijeku, onu Rijeku s pred koju utakmicu u Europi. Jer je i Kek svjestan da ekipa mora biti zaista na visokoj razini da bi se Midtjylland eliminirao. Tako da, eto, očekujem pravu Rijeku."

Očekivano je da će Midtjylland na domaćem terenu preuzeti inicijativu i pokušati riješiti pitanje prolaska već u prvom susretu, a Peršon je istaknuo kako Rijeka svoju priliku treba tražiti strpljivom igrom i brzim tranzicijama.

"Sigurno da Midtjylland kao domaćin želi pokušati riješiti sve na prvoj utakmici, pokušati doći do što uvjerljivije pobjede. Sigurno da će oni biti ti koji će diktirati igru i tempo i da će sigurno i visoko postaviti zadnju liniju. Ali ništa, Rijeka tu treba biti oprezna i jednostavno strpljivo čekati svoju priliku iz polukontri i kontri, i vjerujem da će se negdje i otvarati takva situacija. Ali kažem, eto, treba ići i malo na rezultat jer ipak za sedam dana slijedi uzvrat na Rujevici, tako da bi sve ono što bi se eventualno propustilo na prvoj utakmici prilika je da se to u uzvratu i nadoknadi."

Za kraj, Peršon je rekao koji bi rezultat bio idealan za Rijeku uoči uzvrata na Rujevici.

"Budimo realni. Mislim da bi Rijeka da sada, eto, potpisala da završi neriješeno. Sigurno da bi onda Rijeka s tim neriješenim rezultatom, normalno, dobila bi motiv više na Rujevici. Međutim, ništa nije isključeno. Rijeka može utakmicu i izgubiti samo s golom razlike i u uzvratu to nadoknaditi. Ali kažem onako, bilo bi najbolje pokušati ne izgubiti utakmicu i pričekati uzvrat na Rujevici", zaključio je.