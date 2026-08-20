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NEMA MIRA ZA VATROGASCE /

Vatra se račva prema Hrvatskoj! Jedan krak ide prema Rijeci dubrovačkoj, drugi prema Župi

Vatra se račva prema Hrvatskoj! Jedan krak ide prema Rijeci dubrovačkoj, drugi prema Župi
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Foto: Čitatelj Net.hr

Vatra u Bosni i Hercegovini na granici s Hrvatskom i dalje nije pod kontrolom

20.8.2026.
7:18
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj Net.hr
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Požar koji gori na području Bosne i Hercegovine, u blizini hrvatske granice kod Dubrovnika, tijekom noći izgledao je prilično dramatično, no vatra nije prešla na područje Hrvatske.

Županijski dubrovački vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za Net.hr potvrdio je da hrvatski vatrogasci prate stanje na terenu te da zasad situaciju drže pod kontrolom.

Vatra se račva prema Hrvatskoj! Jedan krak ide prema Rijeci dubrovačkoj, drugi prema Župi
Foto: Čitatelj net.hr

"Požar gori u BiH, nije u Hrvatskoj. Tijekom noći izgledao je prilično ružno, ali nigdje nije prešao na našu stranu. Naši vatrogasci iz DVD-a Župa dubrovačka su na terenu i zasad kontroliramo situaciju, ali moramo biti na oprezu jer je požar zahvatio veliku površinu", rekao je Simović.

Vatrogasci prate dva kraka požara

Posebno se prati razvoj situacije zbog vjetra, koji bi mogao biti presudan za daljnje širenje vatre. Simović ističe da trenutačno nema bure, što vatrogascima ide u prilog.

Vatra se račva prema Hrvatskoj! Jedan krak ide prema Rijeci dubrovačkoj, drugi prema Župi
Foto: Net.hr

Požar se proširio na veliku površinu, a vatrogasci prate njegove krakove na istočnoj i zapadnoj strani. Jedan krak širi se u smjeru Rijeke dubrovačke, dok drugi ide prema Župi dubrovačkoj.

Vatra se račva prema Hrvatskoj! Jedan krak ide prema Rijeci dubrovačkoj, drugi prema Župi
Foto: UI

Hrvatski vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju pratiti požar, posebno zbog mogućih promjena smjera i jačine vjetra.

Podsjetimo, požar je buknuo jučer poslijepodne na području Ivanice u BiH, neposredno uz granicu s Hrvatskom, a tijekom večeri i noći proširio se na veliku površinu. Buktinja je bila vidljiva iz Župe dubrovačke, Rijeke dubrovačke, Cavtata i s graničnog prijelaza Ivanica.

Situacija je tijekom noći izgledala dramatično. Čitatelji Net.hr-a s Ivanice javljali su da se vatra približila kućama te da je, prema njihovim informacijama, zahvatila jedan objekt. Posebno je zabrinjavalo širenje požara prema benzinskoj postaji, oko koje su se tijekom noći grupirali vatrogasci.

U gašenje su se uključili i hrvatski vatrogasci s dubrovačkog područja, dok su požar tijekom dana iz zraka gasila i dva Air Tractora iz BiH, kojima je omogućeno punjenje na dubrovačkom aerodromu.

 

PožarDubrovnik
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