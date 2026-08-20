Kakva makljaža: Tučnjava zvjezdanog 16-godišnjaka i suparničkog igrača: 'Ne boji se konfrotacije'

Pred kraj utakmice između Philadelphia Uniona i Inter Miamija u američkoj MLS ligi, koja je jutros po našem vremenu završila rezultatom 2-2, izbila je tučnjava dva igrača, javlja američki Bleatcher Report.

Philadelphijin Cavan Sullivan i Miamijev Yannick Bright dobili su crvene kartone zbog kratkotrajnog, ali žestokog sukoba koji je započelo nakon što je Cavanov brat Quinn srušen u kaznenom prostoru. Bright je pljusnuo Cavana Sullivana, a sve je zabilježila kamera. U trenutku općeg kaosa, publika je bila na nogama, a komentator u prijenosu je rekao:

"Utakmica je sad potpuno izgubila kontrolu i bila je na rubu proteklih 15 minuta. Mladi Sullivan ne boji se konfrotacije, vidjeli smo to puno puta".

OVDJE pogledajte tu situaciju.

Šesnaestogodišnji Cavan već je ušao u povijest MLS-a kada je u sezoni 2024., sa samo 14 godina, postao najmlađi igrač koji je ikada nastupio u jednoj utakmici tog natjecanja.

Zbog crvenog kartona morat će propustiti subotnji susret Philadelphije protiv Austina.

Ni Bright neće biti na raspolaganju Inter Miamiju za subotnju utakmicu protiv Toronta. Cavanov izostanak posebno je težak udarac za Union, koji se pod vodstvom privremenog trenera Ryana Richtera oslanjao na njega kao standardnog prvotimca.

Sullivan je ove godine u 18 nastupa postigao jedan pogodak i upisao sedam asistencija. U posljednje je vrijeme bio u posebno dobroj formi te je u trima utakmicama uoči susreta odigranog u srijedu zabilježio tri asistencije.

Što se Brighta tiče, upisao je tri asistencije u 16 utakmica tijekom sezone 2026.