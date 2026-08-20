Vatreni ne staje: U strašnoj je formi i trpa nemilice, ima više golova i od velikog Messija

Petar Musa bio je noćas po našem vremenu dvostruki strijelac u uzbudljivoj gostujućoj pobjedi Dallasa nad Salt Lakeom 4-3 u 20. kolu MLS-a. Hrvatski reprezentativac tako je postigao pogodak u drugoj uzastopnoj utakmici.

Musa je u 20. minuti povisio vodstvo svoje momčadi na 2-0. Nakon ubačaja Joaquina Valientea s lijeve strane dobro je reagirao pred vratima i udarcem glavom pogodio suprotni kut.

Pogodak pogledajte - OVDJE.

Isti dvojac ponovno je bio u glavnoj ulozi u završnici prvog poluvremena. Valiente je u 45. minuti poslao povratnu loptu prema Musi, koji je desnom nogom precizno pogodio za 3-1.

OVDJE pogledajte Musin drugi gol.

S ukupno 16 prvenstvenih pogodaka Musa se dodatno učvrstio na vrhu ljestvice strijelaca MLS-a. Ima tri gola više od Lionela Messija iz Inter Miamija i Nicolása Fernándeza iz New York Cityja. Messi je u remiju Inter Miamija i Philadelphije 2-2 postigao prvi pogodak nakon povratka na teren poslije smrti oca Jorgea.

Dallas nakon 20 kola zauzima deveto mjesto ukupnog poretka s 33 boda, dok je u Zapadnoj konferenciji petoplasirana momčad.