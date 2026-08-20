Jurica Vranješ otkriva tajnu DFB kupa: 'Veliki klubovi upadaju u probleme zbog jedne stvari'

Jurica Vranješ, bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš koji je čak jedanaest godina proveo u Bundesligi, gost je nove epizode podcasta portala Net.hr Maksanov korner. S Vranješom, nogometnim agentom, dotaknuli smo se brojnih nogometnih tema, a s obzirom na bogato iskustvo iz Njemačke, Jurica Vranješ daje poseban uvid u popularnost i nepredvidivost njemačkog kupa, poznatog kao DFB Pokal, čije će se utakmice ove sezone ekskluzivno prenositi na platformi Vojo. Prva utakmica koju ćete moći gledati na platformi Voyo ona je između njemačkih velikana Hanse Rostock i Stuttgarta, bivšeg kluba Jurice Vranješa, a igra se u petak od 20.45.

Nova sezona njemačkog Kupa počinje atraktivnim dvobojem prve runde između Hanse Rostock i Stuttgarta. Trećeligaš će na domaćem Ostseestadionu pokušati prirediti iznenađenje protiv bundesligaša i prošlosezonskog finalista DFB-Pokala. Utakmicu Hansa Rostock – Stuttgart gledajte u petak, 21. kolovoza, od 20:45 sati, uživo i ekskluzivno na platformi Voyo.

Čarolija prvog kola i preživljavanje malih klubova

Njemački kup desetljećima slovi za jedno od najzanimljivijih i najpopularnijih nogometnih natjecanja u Europi, a Vranješ ističe kako ključ leži u sustavu koji je postavljen od samog početka kako bi se dala prilika manjim klubovima da dožive svoj trenutak slave, ali i da financijski profitiraju.

"To je draž njemačkog kupa, oni su to lijepo od početka napravili. Još kad sam ja došao tamo, sustav je takav da u prvom kolu uvijek manje ekipe budu domaćini velikim ekipama. Znači, jedan Bayern München ide u jedno selo pored Hamburga ili negdje, na stadion koji prima pet ili deset tisuća ljudi. Time im se daje mogućnost da nešto zarade, da napune stadion i naprave feštu. Naravno da je svima njima u interesu da im dođe veliki klub, jer oni od te jedne utakmice onda praktički preživljavaju cijelu godinu", objasnio je Vranješ temelj popularnosti kupa.

Upravo taj sustav "Davida protiv Golijata" stvara jedinstvenu atmosferu i nogometni praznik u manjim sredinama, gdje se gostovanja bundesligaških divova čekaju cijelu godinu.

Zamka za favorite i neugodna gostovanja

Iako su na papiru bundesligaši apsolutni favoriti protiv niželigaša, Vranješ upozorava da su iznenađenja sastavni dio njemačkog kupa i da podcjenjivanja nema, jer manji klubovi upravo u ovim utakmicama vide svoju priliku života.

"Ma kako ne, uvijek ima iznenađenja! Svake godine u prvom kolu prvoligaši znaju ispasti od nekih trećeligaša, čak i četvrtoligaša. Nema tu nikakvog podcjenjivanja s njihove strane, ali ti manji klubovi grizu, igraju pred punim stadionom i to im je utakmica života. Zato te utakmice, ako ih veliki klubovi ne riješe u prvih dvadeset minuta, pola sata i ne zabiju gol ili dva, onda upadaju u velike probleme. Malo ih uhvate na krivoj nozi, publika se digne i tu svašta može biti", naglašava bivši igrač Leverkusena, Stuttgarta i Werdera.

Priliku za takva uzbuđenja gledatelji će imati već u prvom kolu. Na rasporedu je spomenuti dvoboj između Hanse iz Rostocka i Stuttgarta. Slično se očekuje i u susretu između Würzburger Kickersa i Kölna, 24. kolovoza. Poslastica slijedi i u utorak, 1. rujna, kada se sastaju dva bundesligaša, Hamburg i Borussia Dortmund Nike Kovača, dok će Bayern München, najveći favorit natjecanja, na teren dva. rujna protiv Osnabrücka. Sve utakmice moći ćete gledati u prijenosu UŽIVO na Voyo.

Uspomene za cijeli život

Vranješ je i sam osjetio čari osvajanja ovog trofeja. Godine 2010. s Werderom iz Bremena podigao je pobjednički pehar, a sjećanja na taj uspjeh i danas su živa.

"Sjećam se toga kao danas. To finale se igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu, svake godine, i to je jedna fantastična organizacija. Ali najljepše od svega je kad pobijediš i kad se vratiš u svoj grad, u našem slučaju u Bremen, gdje te svi očekuju. Cijeli grad te čeka, voziš se otvorenim autobusom kroz ulice, slaviš s navijačima... To je jedno jako, jako lijepo iskustvo i poseban gušt. Kad osvojiš trofej, onda cijeli grad izađe van da to proslavi s tobom", prisjetio se Vranješ.

Upravo te emocije, neizvjesnost i prilika da manji klubovi sruše gigante čine DFB Pokal natjecanjem koje se s nestrpljenjem iščekuje svake sezone, a sudeći prema najavama, uzbuđenja neće nedostajati ni ove godine.

Cijeli podcast s Juricom Vranješom gledajte u priloženom videu gore.