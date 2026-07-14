Bilić ima jakog aduta u stožeru: 'Kroz njegove ruke prošli su svi naši treneri. Izuzetno je bitan'

Slaven Bilić i službeno je potvrđen kao novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i nasljednik Zlatka Dalića, koji će krenuti u svoj drugi izbornički mandat. Tu je funkciju Slaven Bilić već obnašao od 2006. do 2012. godine te uspješno vodio reprezentaciju na dva Europska prvenstva, iako se nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo 2010. Sada se, nakon 14 godina, vraća pred možda i najveći izazov u karijeri. Naslijediti najuspješnijeg hrvatskog izbornika...

Kako je istaknuo na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen, u reprezentaciju se vratio s jasnim ciljem. Ostvariti veliki rezultat. Tada nije želio otkriti imena članova stručnog stožera, ali je najavio da neće biti većih iznenađenja te da će ga činiti dio suradnika iz njegova prvog mandata i oni s kojima je radio kasnije.

U stručnom stožeru bit će Dean Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Danilo Buturović, dok će Vatroslav Mihačić biti zadužen za rad s vratarima. Asanović i Jurčević surađivali su s njim i tijekom prvog mandata na klupi Vatrenih, a Mihačić je također već bio dio reprezentativnog stožera. Računici i Buturoviću ovo će, pak, biti prvo iskustvo rada u stožeru nacionalne momčadi.

Sandro Perković, trener FC Noah iz Armenije, drugoplasirane momčadi u prošloj klupskoj sezoni, stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo, u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" komentirao je Vatroslava Mihačića kojeg iznimno cijeni.

"Da, po ovim medijskim natpisima vidio sam i njegov stožer. Moram reći da mi je iznimno drago što se, ajmo reći, u hrvatski nogomet vratio gospodin Vatroslav Mihačić. On je netko koga ja iznimno cijenim. Mislim da njegova stručnost i njegov profesionalizam je nešto izuzetno. On je dugi dugi niz godina bio glavni čovjek nogometne akademije. U njegovim rukama su bili svi treneri i tu ne govorim samo o ovim vrhunskim koji su na najvećim razinama Lige prvaka i to, nego i o svim trenerima koji i danas rade u nogometnim klubovima u Hrvatskoj, u akademijama. On je bio izuzetno bitan faktor i u stvaranju, kao i u radu nogometne akademije u Hrvatskoj. Ja osobno sam jako puno od njega naučio, puno mi je pomogao u tim predavanjima, na ispitima. Puno mi je pomogao, otvorio nekakve vidike i nakon njegovih predavanja sam nekako uviek imao drugačiji pogled i na trenažni proces i na vođenje momčadi", rekao je Perković.

Tko je Vatroslav Mihačić?

Vatroslav Mihačić jedno je od najpoznatijih imena hrvatskog nogometa kada je riječ o radu s vratarima. Iako je tijekom igračke karijere ostavio zapažen trag među vratnicama, još je veći ugled stekao kao trener, radeći s hrvatskom reprezentacijom, vodećim europskim klubovima i brojnim vrhunskim vratarima.

Rođen 30. rujna 1967. u Zagrebu, Mihačić je profesionalnu karijeru započeo u Hrvatskoj, a najveći dio igračkih uspjeha ostvario je u Hajduku iz Splita. S "Bijelima" je početkom devedesetih osvojio dva naslova hrvatskog prvaka te Hrvatski kup, nakon čega je karijeru nastavio u Portugalu i Hrvatskoj, nastupajući za Gil Vicente i NK Zagreb.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu. Kao trener vratara bio je član stručnih stožera hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom izbornika Otta Barića, Zlatka Kranjčara i Nike Kovača. U tom je razdoblju radio s generacijama hrvatskih reprezentativnih vratara te sudjelovao na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Posebno je prepoznatljiv njegov doprinos razvoju trenerske struke kroz Hrvatski nogometni savez, gdje je godinama vodio Nogometnu akademiju i sudjelovao u obrazovanju novih generacija trenera. Kao profesor kineziologije spojio je praktično iskustvo s akademskim znanjem, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najkompetentnijih stručnjaka za razvoj vratara u Hrvatskoj.

Međunarodnu karijeru nastavio je u stručnom stožeru Nike Kovača u francuskom Monacu, a potom i u saudijskom Al-Fatehu, gdje je nastavio raditi kao trener vratara.

Tijekom više od dva desetljeća trenerskog rada Mihačić je stekao reputaciju stručnjaka koji jednaku pozornost posvećuje tehničkoj pripremi, psihološkoj stabilnosti i taktičkom razumijevanju igre. Zbog toga je ostao jedan od najcjenjenijih hrvatskih stručnjaka za rad s vratarima, kako u domaćem, tako i u međunarodnom nogometu.

Cijeli podcast Sandra Perkovića pogledajte u priloženom videu gore.