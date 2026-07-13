'Bilić je nogometni intelektualac, a jako mi je drago što se jedan drugi čovjek s njim vraća'

Nakon gotovo devet godina, era Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije stigla je do svog kraja, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i povijesne uspjehe. Dok se čeka i službena potvrda iz HNS-a koja će se dogoditi u ponedjeljak, kao najizgledniji nasljednik spominje se Slaven Bilić, poznato lice koje bi se trebalo vratiti na kormilo Vatrenih. U podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", nogometni trener Noaha iz Armenije i stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo Sandro Perković detaljno je analizirao što bi Bilićev povratak značio za reprezentaciju, kakve promjene možemo očekivati te koja nova imena kucaju na vrata nacionalne vrste.

'Siguran sam da je izvukao pouke iz prvog mandata'

Što za Vatrene znači povratak Slavena Bilića, koji je već jednom vodio reprezentaciju?

"Prije svega. velike čestitike gospodinu Zlatku Daliću za sve što je napravio. Ostavio je velike stvari u naslijeđe. Što se tiče Slavena Bilića, igrača koji je bio onaj član naše slavne reprezentacije '98. i ranije, ali '98. kad se uzela bronca u Francuskoj. Nakon toga radio je na visokoj razini i u Engleskoj od West Hama pa do Bešiktaša, Lokomotiv Moskve. Jedan onako nogometni intelektualac, širokih svjetonazora koji, gdje god je bio, barem što ja znam, ima jako dobru atmosferu u ekipi, što je za reprezentaciju iznimno bitno. To nije klub da si ti svaki dan s igračima, nego imaš svakih par mjeseci po par dana. Bio je već u reprezentaciji i sigurno je iz tog perioda izvukao pouke, što je bilo dobro, što nije bilo dobro. Ja sam siguran da s iskustvom i sa svime što je on dobio u godinama koje su uslijedile nakon toga da je vrhunski trener i da će sigurno izvući pouke iz tog prvog mandata u reprezentaciji i da će ovaj come back njegov biti uspješan", istaknuo je Perković.

Povratak cijenjenog stručnjaka u stožer

Mediji pišu i o Bilićevom stručnom stožeru, spominje se i povratak Vatroslava Mihačića?

"Da, po ovim medijskim natpisima vidio sam i njegov stožer. Moram reći da mi je iznimno drago što se, ajmo reći, u hrvatski nogomet vratio gospodin Vatroslav Mihačić. On je netko koga ja iznimno cijenim. Mislim da njegova stručnost i njegov profesionalizam je nešto izuzetno. On je dugi dugi niz godina bio glavni čovjek nogometne akademije. U njegovim rukama su bili svi treneri i tu ne govorim samo o ovim vrhunskim koji su na najvećim razinama Lige prvaka i to, nego i o svim trenerima koji i danas rade u nogometnim klubovima u Hrvatskoj, u akademijama. On je bio izuzetno bitan faktor i u stvaranju, kao i u radu nogometne akademije u Hrvatskoj. Ja osobno sam jako puno od njega naučio, puno mi je pomogao u tim predavanjima, na ispitima. Puno mi je pomogao, otvorio nekakve vidike i nakon njegovih predavanja sam nekako uviek imao drugačiji pogled i na trenažni proces i na vođenje momčadi", rekao je Perković.

Nova lica u reprezentaciji? 'Stojković ima taj faktor X'

U kojem će smjeru ići Hrvatska pod vodstvom Slavena Bilića?

"Mislim da je prerano govoriti o tome kakva će biti reprezentacija pod vodstvom gospodina Bilića, ali mislim da da je ostao gospodin Dalić, sva ova imena bi bila vrlo blizu ili u reprezentaciji. Ja bih tu još dodao Hrvoja Smolčića iz Coma, recimo, igrao je sjajnu sezonu. Stvarno se razvio u jednog ozbiljnog igrača i mislim da će on biti od velike pomoći u budućnosti. Što se tiče reprezentacije, imamo tu i Franju Ivanovića, koji je u Benfici. Profilom je drukčiji od svih drugih naših napadača, pa i od Belje, tako da mislim da bi on isto mogao biti jako dobra stvar. A Luka Stojković apsolutno. Meni je osobno jako žao što on nije bio na Svjetskom prvenstvu. On je drugačiji igrač, on ima ono nešto u sebi drugačije. Ima taj faktor X. Sazrio je i stvarno je vrhunski, vrhunski igrač."

Perković je zaključio kako, bez obzira na promjenu na izborničkoj klupi, Hrvatsku čeka svijetla nogometna budućnost jer smo mi nogometna nacija kojoj je nogomet dio našeg DNK. Spoj Bilićevog iskustva, povratka dokazanih stručnjaka i dolaska nove generacije talentiranih igrača zalog su za optimizam i nastavak uspjeha Vatrenih na velikoj sceni.

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem gledajte u priloženom videu gore.