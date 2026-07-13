Evo koliko bi Slaven Bilić trebao zarađivati kao izbornik Hrvatske: Jedno bode u oči

Slaven Bilić, ako ne bude spektakularnog obrata i nešto se stvarno veliko i nenadano ne dogodi, trebao bi postati po drugi put izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, čime će naslijediti Zlatka Dalića. Znate li koliku će plaću imati? Prema pisanju Sportskih novosti, odnosno informacijama koje imaju iz više izvora unutar HNS-a, Bilić će imati znatno manju plaću od Dalićeve.

Sugovornici s kojima su novinari SN-a razgovarali smatraju da je takav rasplet očekivan, jer je Dalić visinu svojeg ugovora zaslužio osvajanjem medalja i velikim rezultatima, što je Bilić, navodno, prihvatio bez ikakvih prijepora.

Dalić zarađivao 180.000 eura bruto mjesečno

Daliću je plaća osjetno povećana nakon najvećih uspjeha reprezentacije, a prema posljednjem ugovoru zarađivao je 180.000 eura bruto mjesečno, odnosno 2.160.000 eura bruto godišnje.

Točan iznos Bilićeve plaće zasad nije poznat. Pojedini izvori navode da bi mogao iznositi oko milijun eura bruto godišnje, što je više nego upola manje od Dalićeve zarade. Drugi, međutim, ističu da će konačna cifra biti utvrđena tek na sjednici Izvršnog odbora, pa sve informacije o financijskim detaljima Bilićeva ugovora, koji bi trebao trajati do 2028. godine, zasad treba uzeti s rezervom.

Takvi uvjeti ujedno pokazuju, a to je ono što bode u oči i što je pozitivno u ovoj priči, da Bilić na mjesto izbornika ne dolazi isključivo zbog novca te da razumije kako je Dalićev izdašan ugovor bio posljedica njegovih posebnih zasluga. Novi izbornik zato bi trebao imati stimulativan ugovor, prema kojem će dodatne nagrade ovisiti o rezultatima i uspjesima koje ostvari s reprezentacijom.

Predstavljanje danas

Izvršni odbor HNS-a na sjednici zakazanoj za ponedjeljak u 13 sati trebao bi potvrditi Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske A reprezentacije. Nakon imenovanja Bilić će sastaviti stručni stožer, čime bi trebale prestati i dosadašnje medijske špekulacije o njegovim suradnicima. Okvirno je poznato na koga bi mogao računati, osobito jer s pojedincima, poput Deana Računice, surađuje već godinama, no konačan popis ipak treba pričekati dok ga sam Bilić službeno ne objavi.

Prije sjednice Izvršnog odbora, u 12 sati sastat će se Stručna komisija HNS-a kojom predsjeda Božidar Šikić. Komisija mora dati suglasnost za Bilićevo imenovanje. Šikića su nedavno susreli u hotelu Hilton, upravo onoga dana kada je Zlatko Dalić predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću priopćio konačnu odluku o odlasku, a tada im je potvrdio da Bilić ima njegovu podršku.