Što se krije iza nove ere Vatrenih i Dalića? Jedno ime sve se glasnije spominje

Odlaskom Zlatka Dalića s klupe hrvatske reprezentacije završila je najuspješnija era u povijesti Vatrenih. Odluka Izvršnog odbora HNS-a o njegovu nasljedniku očekuje se uskoro, a kao glavni kandidat najčešće se spominje Slaven Bilić.

Malo toga može ujediniti Hrvatsku poput nogometne reprezentacije. Navijači pamte utakmice, golove i trenutke zbog kojih je cijela zemlja stajala.

"Kad Hrvatska igra, sve stane", rekao je Fahid iz Siska, dok je Krešimir iz Varaždina reprezentaciju opisao kroz dvije riječi: emociju i ponos.

Neki posebno pamte pogodak Marija Mandžukića za finale Svjetskog prvenstva 2018., a drugi Petkovićev gol protiv Brazila u Kataru.

"Bili smo na kampusu i sve je gorjelo. Pravi vrtuljak emocija", prisjetio se Karlo iz Splita.

Era najvećih uspjeha

Hrvatska je prvi veliki rezultat ostvarila osvajanjem bronce 1998. godine, u razdoblju kada je država tek gradila svoje mjesto na međunarodnoj sceni.

"Mi smo čudesna reprezentacija pogotovo u nogometu i ako se usporedimo s jednim Brazilom, Italijom, Nizozemskom, Njemačkom, mi smo uz Francusku najbolja reprezentacija u posljednjih 20 godina", opisao je Branko Ivanković, bivši nogometaš i trener.

No najveći niz uspjeha stigao je pod Dalićevim vodstvom. Na klupu je došao 2017., u trenutku kada je plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji bio ozbiljno ugrožen.

"Nisam razmišljao ni sekunde. Za Hrvatsku bih iz Splita došao i pješice. Da smo izgubili, bio bih najgori čovjek u zemlji, ali sreća prati hrabre", govorio je tada Dalić.

U gotovo devet godina vodio je reprezentaciju do svjetskog srebra i bronce te srebra u Ligi nacija. Bivši reprezentativac i trener Nenad Bjelica smatra da mu se za takav mandat može samo zahvaliti.

"Donio nam je puno uspjeha i veselja. Treba mu se samo nakloniti", rekao je.

U tom su se razdoblju od reprezentacije oprostili Danijel Subašić, Mario Mandžukić, Ivan Rakitić, Domagoj Vida i Dejan Lovren. Generacija se mijenjala, ali rezultati su ostajali.

Bilić pred novim izazovom?

Tko će nastaviti Dalićev posao još nije službeno potvrđeno, ali sve upućuje na povratak Slavena Bilića. U prvom mandatu imao je vrlo visok postotak pobjeda, ali reprezentaciju nije odveo do medalje.

Robert Špehar smatra da bi Bilićev najveći zadatak bio provesti novu smjenu generacija i pronaći vođu za vrijeme nakon Luke Modrića.

"Sigurno će željeti biti bolji nego prvi put. Mora pronaći novog vođu nakon Modrića", rekao je.

Igor Pamić, pak, upozorava da se u novom razdoblju ne treba odmah vezivati uz medalje.

"Očekujem kontinuitet, ali smjena generacija sigurno će se osjetiti", kazao je.

Što nakon Modrića?

Najveća nepoznanica ostaje budućnost Luke Modrića, koji u rujnu puni 41 godinu. Još nije jasno je li njegova posljednja utakmica na velikom turniru bila i posljednja u hrvatskom dresu.

Navijači, međutim, njegov nastup nisu doživjeli kao oproštaj.

"Nije izgledalo kao da se oprašta. Teren je napustio uzdignute glave", rekao je Vedran Pajić iz udruge Mi Hrvati.

Kandidata za buduće vođe ipak ne nedostaje. Dejan Lovren izdvojio je Ivana Perišića, Matea Kovačića i Joška Gvardiola, dok Joe Šimunić vjeruje da Hrvatska ima dovoljno mladih igrača za nastavak uspjeha.

"Tu su Baturina i Sučić. Ne moramo se bojati", poručio je Šimunić.

Branko Ivanković smatra da novi izbornik ne bi trebao raditi velike rezove jer je jezgra momčadi već formirana.

"Ne trebaju velike akrobacije. Mnogo je igrača u najboljim godinama ili tek ulazi u njih. Najvažnije je sačuvati atmosferu i zajedništvo", rekao je.

Upravo je zajedništvo godinama bilo najveća snaga reprezentacije. Ono je donosilo rezultate, a rezultati ponovno okupljali ljude oko istog dresa. Nova era tek počinje, ali očekivanja su, kao i uvijek kada igra Hrvatska, golema.