Zlatko Dalić već odabrao sljedeći posao? Evo koju reprezentaciju preuzima

Zlatko Dalić će preuzeti reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavili su mediji iz te zemlje.

Nakon odlaska s klupe hrvatske reprezentacije, s Dalićem su navodno u kontakt Stupili nogometni savezi više zemalja, dobio je ponude Kolumbije, Saudijske Arabije i Katara, ali sve upućuje na to da će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

🚨🚨🚨 عـاااااجـل — UAEkick



• الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يتوصل الى اتفاق للتعاقد مع المدرب الكرواتي 🇭🇷 ومدرب العين السابق زلاتكو داليتش لقيادة منتخب الامارات الاول🇦🇪🇦🇪🇦🇪🤩 pic.twitter.com/OEdX5kjdFk — منبر العين (@mnbralainfc) July 9, 2026

Tamošnji mediji objavili su da je dogovor s Dalićem sklopljen već prije nekog vremena i da će on potpisati višegodišnji ugovor.

"Nogometni savez UAE postigao je dogovor o potpisivanju ugovora s hrvatskim izbornikom 🇭🇷 i bivšim trenerom Al Aina Zlatkom Dalićem za vođenje seniorske reprezentacije UAE-a", objavio je UAEkick na društvenim mrežama.

Nogometni savez UAE postigao je dogovor o potpisivanju ugovora s hrvatskim izbornikom 🇭🇷 i bivšim trenerom Al Aina Zlatkom Dalićem za vođenje seniorske reprezentacije UAE-a.

UAE želi što prije završiti posao i službeno objaviti da Dalić preuzima njihovu reprezentaciju kako bi spriječili konkurenciju, pogotovo Kolumbiju koja je bila jako zainteresirana, da im u posljednji trenutak pokvari plan.

Povijesno nasljeđe

Podsjetimo, Dalić je u srijedu 8. srpnja odstupio s funkcije hrvatskog izbornika nakon osam godina i devet mjeseci tijekom kojih je osvojio dva svjetska odličja te je s reprezentacijom nastupio na pet velikih turnira.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine umjesto Ante Čačića kada je Hrvatska bila u nezgodnoj poziciji u kvalifikacijama za SP 2018. u Rusiji, odnosno trebala joj je pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu kako bi osigurala dodatne kvalifikacije. U tom je i uspio, potom se plasirao na SP na kojem je Hrvatska stigla do finala u kojem je izgubila od Francuske sa 2-4 i osvojila srebro.

Na SP 2022. u Katru Dalić je s Hrvatskom osvojio broncu, dok je vodio reprezentaciju i na dva EURA, 2021. je stigao do osmine finala, a 2024. ispao u skupini, te na aktualnom SP u Sjevernoj Americi gdje je natjecanje okončao u 16-ini finala.

Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.