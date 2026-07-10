Pojavila se snimka iz Toronta! Modrić i Ronaldo prasnuli u smijeh nakon onoga što im je sudac rekao

Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završila na bolan način, porazom od Portugala u nokaut-fazi, a susret je donio još jedan veliki okršaj dvojice nogometnih velikana, Luke Modrića i Cristiana Ronalda.

Bivši suigrači iz Real Madrida, s kojima su godinama osvajali trofeje na najvećoj klupskoj sceni, ovaj su se put našli na suprotnim stranama. Iako je rezultat za Hrvatsku bio razočaravajući, jedan trenutak iz utakmice tek je sada privukao posebnu pažnju.

Objavljena je snimka s kamere koju je nosio glavni sudac Espen Eskas, a na njoj se čuje zanimljiva poruka koju je norveški arbitar uputio Modriću i Ronaldu tijekom utakmice.

„Konačno netko na terenu stariji od mene“, našalio se Eskas, nakon čega su hrvatski kapetan i portugalska zvijezda prasnuli u smijeh.

Situacija je brzo postala simpatičan podsjetnik na nevjerojatnu dugovječnost dvojice nogometnih velikana. Eskas ima 38 godina, dok su Modrić i Ronaldo tri godine stariji, a unatoč tome i dalje igraju na najvišoj svjetskoj razini.

Njihov susret u Torontu tako nije ostao zapamćen samo po rezultatu i dramatičnoj završnici, već i po trenutku međusobnog poštovanja i opuštenosti između trojice iskusnih nogometnih aktera.