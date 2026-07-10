FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PA OVO JE HIT /

Pojavila se snimka iz Toronta! Modrić i Ronaldo prasnuli u smijeh nakon onoga što im je sudac rekao

Pojavila se snimka iz Toronta! Modrić i Ronaldo prasnuli u smijeh nakon onoga što im je sudac rekao
×
Foto: Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia

Eskas ima 38 godina, dok su Modrić i Ronaldo tri godine stariji

10.7.2026.
10:39
Sportski.net
Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završila na bolan način, porazom od Portugala u nokaut-fazi, a susret je donio još jedan veliki okršaj dvojice nogometnih velikana, Luke Modrića i Cristiana Ronalda.

Bivši suigrači iz Real Madrida, s kojima su godinama osvajali trofeje na najvećoj klupskoj sceni, ovaj su se put našli na suprotnim stranama. Iako je rezultat za Hrvatsku bio razočaravajući, jedan trenutak iz utakmice tek je sada privukao posebnu pažnju.

Objavljena je snimka s kamere koju je nosio glavni sudac Espen Eskas, a na njoj se čuje zanimljiva poruka koju je norveški arbitar uputio Modriću i Ronaldu tijekom utakmice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli FOX Soccer (@foxsoccer)

„Konačno netko na terenu stariji od mene“, našalio se Eskas, nakon čega su hrvatski kapetan i portugalska zvijezda prasnuli u smijeh.

Situacija je brzo postala simpatičan podsjetnik na nevjerojatnu dugovječnost dvojice nogometnih velikana. Eskas ima 38 godina, dok su Modrić i Ronaldo tri godine stariji, a unatoč tome i dalje igraju na najvišoj svjetskoj razini.

Njihov susret u Torontu tako nije ostao zapamćen samo po rezultatu i dramatičnoj završnici, već i po trenutku međusobnog poštovanja i opuštenosti između trojice iskusnih nogometnih aktera.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićCristiano Ronaldo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike