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FIFA objavila poredak: Pogledajte koje je mjesto zauzela Hrvatska

FIFA objavila poredak: Pogledajte koje je mjesto zauzela Hrvatska
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Foto: Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ispred Hrvatske završile su, primjerice, Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska

12.7.2026.
18:55
Sportski.net
Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nakon završetka četvrtfinala poznati su svi polufinalisti Svjetskog prvenstva, ali i konačan poredak reprezentacija koje su ispale. Hrvatska je turnir završila na 20. mjestu među 48 sudionika.

Vatreni su odigrali četiri utakmice, upisali dvije pobjede i dva poraza uz gol-razliku 6:7. Natjecanje su završili u šesnaestini finala porazom od Portugala 2:1, što je njihov najslabiji plasman na SP-u još od 2006. godine.

Ispred Hrvatske završile su Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska, dok su iza nje ostali Japan, Australija i DR Kongo.

Hrvatska tako nije nastavila impresivan niz osvajanja medalja s posljednja dva Mundijala, nakon srebra 2018. i bronce 2022. ovoga puta put je završila bez odličja. U sedam nastupa na svjetskim prvenstvima Vatreni imaju tri medalje, dvije bronce i jedno srebro.

Plasmani Hrvatske na SP

  • 1998. - 3. mjesto, izbornik Miroslav Ćiro Blažević
  • 2002. - 23. mjesto, izbornik Mirko Jozić
  • 2006. - 22. mjesto, izbornik Zlatko Kranjčar
  • 2010. - Hrvatska se nije plasirala, izbornik Slaven Bilić
  • 2014. - 19. mjesto, izbornik Niko Kovač
  • 2018. - 2. mjesto, izbornik Zlatko Dalić
  • 2022. - 3. mjesto, izbornik Zlatko Dalić
  • 2026. - 20. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

VatreniHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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