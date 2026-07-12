FIFA objavila poredak: Pogledajte koje je mjesto zauzela Hrvatska

Nakon završetka četvrtfinala poznati su svi polufinalisti Svjetskog prvenstva, ali i konačan poredak reprezentacija koje su ispale. Hrvatska je turnir završila na 20. mjestu među 48 sudionika.

Vatreni su odigrali četiri utakmice, upisali dvije pobjede i dva poraza uz gol-razliku 6:7. Natjecanje su završili u šesnaestini finala porazom od Portugala 2:1, što je njihov najslabiji plasman na SP-u još od 2006. godine.

Ispred Hrvatske završile su Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska, dok su iza nje ostali Japan, Australija i DR Kongo.

Hrvatska tako nije nastavila impresivan niz osvajanja medalja s posljednja dva Mundijala, nakon srebra 2018. i bronce 2022. ovoga puta put je završila bez odličja. U sedam nastupa na svjetskim prvenstvima Vatreni imaju tri medalje, dvije bronce i jedno srebro.

Plasmani Hrvatske na SP

1998. - 3. mjesto, izbornik Miroslav Ćiro Blažević

2002. - 23. mjesto, izbornik Mirko Jozić

2006. - 22. mjesto, izbornik Zlatko Kranjčar

2010. - Hrvatska se nije plasirala, izbornik Slaven Bilić

2014. - 19. mjesto, izbornik Niko Kovač

2018. - 2. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

2022. - 3. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

2026. - 20. mjesto, izbornik Zlatko Dalić