Od anonimca do hrvatskog junaka: Zlatko Dalić napustio klupu koju će biti teško naslijediti

Nakon gotovo devet godina Zlatko Dalić završio je svoju priču na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. U 111 utakmica ostvario je rezultate s kojima se teško može usporediti bilo koji hrvatski izbornik. Pod njegovim vodstvom Hrvatska nije propustila nijedno veliko natjecanje, a na dva uzastopna svjetska prvenstva ispisala je povijest.

Letvica koju ostavlja iza sebe postavljena je vrlo visoko i jasno je kako nasljedniku neće biti jednostavno uskočiti u njegove cipele. Priča Kristine Livaje.

Stigao je gotovo nepoznat široj javnosti, a odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik hrvatske reprezentacije. Na klupu Vatrenih sjeo je u listopadu 2017. godine, u trenutku kada je Hrvatska bila u teškoj situaciji i borila se za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

ZLATKO DALIĆ – 7. 10. 2017.

"Ja sam svjestan situacije koja je predamnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega. Spreman sam na sve, vjerujem u ovu reprezentaciju."

Vjerovao je u momčad, a momčad je ubrzo povjerovala njemu. Ono što je uslijedilo zauvijek je upisano u sportsku povijest Hrvatske.

Slavlje nakon plasmana u Rusiju bilo je samo početak jedne velike priče.

Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine Hrvatska je osvojila povijesno srebro, prvu medalju sa svjetskih prvenstava u svojoj povijesti. Četiri godine kasnije u Kataru nova generacija Vatrenih stigla je do još jedne medalje i osvojila broncu.

Dalić je time postao prvi hrvatski izbornik s dvije osvojene svjetske medalje, a uspjesima je ubrzo pridodao i srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Vodio je Hrvatsku i na još dva velika natjecanja, europska prvenstva 2021. i 2024. godine, a nakon posljednjeg turnira i poraza od Portugala odlučio je zaključiti svoju izborničku priču.

"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru."

Eru koju će teško netko moći nadmašiti.

Osim osvojenih medalja i velikih rezultata, Dalić je tijekom svog mandata osvojio i povjerenje brojnih navijača, ali i suradnika s kojima je gotovo devet godina dijelio odgovornost vođenja reprezentacije.

"Imao sam privilegij surađivati s njim i izbliza gledati koliko emocija, odricanja i ljubavi ulaže u izbornički posao. I nije to samo devedeset ili više minuta jedne utakmice, to su i neprospavane noći, odgovornost, pritisak i teret koji je nosio kao izbornik Hrvatske."

Sada će sav taj teret morati preuzeti netko drugi.

Kao najizgledniji kandidati za novog izbornika spominju se Slaven Bilić i Ivica Olić, dok se među potencijalnim imenima navode i Vedran Ćorluka, Nenad Bjelica, Sergej Jakirović te Igor Tudor.

"Ostavlja svom nasljedniku jednu posloženu reprezentaciju, koja je vrlo moderna. Jasno je da sada novi izbornik treba procijeniti koje igrače i kakvog profila će u toj dodatnoj selekciji pronaći." - izjavio je Branko Ivanković

Dolazi vrijeme za neku novu Hrvatsku.

Zlatko Dalić oprostio se od klupe Vatrenih, a nije nemoguće da će uskoro uslijediti još neki oproštaji. Pred novim izbornikom bit će veliki izazov – naslijediti najuspješnijeg trenera u povijesti hrvatske reprezentacije nikada neće biti jednostavan zadatak.