Dalić nas je vodio do najvećih uspjeha u povijesti, ali po plaći nije bio ni blizu svjetskog vrha

Čovjek koji je Hrvatsku odveo do najvećih uspjeha u povijesti reprezentacije napustio je klupu nakon gotovo devet godina provedenih na toj funkciji.

Zlatko Dalić je na mjesto izbornika stigao u listopadu 2017. godine, u trenutku kada je Hrvatska bila u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ubrzo je postao jedan od najvažnijih ljudi u povijesti hrvatskog nogometa.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru te drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine. Osim toga, vodio je reprezentaciju na dva europska prvenstva, 2021. i 2024. godine.

Na Europskom prvenstvu 2021. Hrvatska je završila nastup porazom od Španjolske u osmini finala, dok je na Euru 2024. ispala u skupini nakon što je primila pogodak protiv Italije u posljednjim trenucima utakmice.

Njegov posljednji veliki turnir na klupi reprezentacije završio je u nokaut fazi. Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku ispala u šesnaestini finala nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1.

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Njegovi ugovori kroz mandat

Iako Hrvatski nogometni savez nikada službeno nije objavio točne iznose izbornikovih primanja, prema dostupnim informacijama Dalićeva plaća kroz godine značajno je rasla usporedno s rezultatima koje je ostvarivao.

Nakon dolaska na klupu 2017. godine i plasmana na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, HNS je s Dalićem potpisao ugovor do 2020. godine. Tada se u medijima navodilo da je njegova godišnja plaća iznosila između 500 i 550 tisuća eura.

Nakon povijesnog uspjeha u Rusiji njegov status značajno je porastao, a novi ugovor donio mu je i bolje financijske uvjete. Prema tadašnjim informacijama, njegova godišnja zarada nakon poreza povećana je na približno 800 tisuća eura.

U srpnju 2020. godine HNS je potvrdio nastavak suradnje s Dalićem do kraja 2022. godine, čime je obuhvaćen novi ciklus reprezentacije, Liga nacija, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i odgođeno Europsko prvenstvo.

Nakon što je Hrvatska izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ugovor je ponovno produžen, ovaj put do Eura 2024. godine. U Kataru je Dalić ostvario još jedan veliki rezultat i osvojio brončanu medalju.

Najunosniji ugovor potpisao je u ožujku 2023. godine kada je s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem dogovorio nastavak suradnje do završetka kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Prema dostupnim informacijama, tada je njegova godišnja plaća iznosila oko 1,5 milijuna eura.

Prema procjenama temeljenima na javno dostupnim podacima, Zlatko Dalić je tijekom mandata od 2017. do 2026. godine od osnovne plaće zaradio približno 10 milijuna eura.

U taj iznos nisu uključeni mogući bonusi za ostvarene rezultate, premije za plasmane na velika natjecanja niti dodatni prihodi povezani s uspjesima reprezentacije.

Među 20 najplaćenijih izbornika na Svjetskom prvenstvu

Unatoč impresivnim rezultatima, Dalić nije bio među najplaćenijim izbornicima na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Prema dostupnim listama plaća, s godišnjom zaradom od oko 1,5 milijuna eura nalazio se oko 20. mjesta među izbornicima na turniru. Isti iznos, prema tim procjenama, imao je i austrijski izbornik Ralf Rangnick.

Na vrhu ljestvice bio je Carlo Ancelotti, izbornik Brazila, s godišnjom plaćom od oko 10 milijuna eura. Slijedili su ga njemački izbornik Julian Nagelsmann, američki izbornik Mauricio Pochettino i engleski izbornik Thomas Tuchel, čija su godišnja primanja procijenjena na više od pet milijuna eura.

Izbornik Portugala Roberto Martinez i Fabio Cannavaro, koji vodi Uzbekistan, navodno su zarađivali oko četiri milijuna eura godišnje, dok je francuski izbornik Didier Deschamps bio na nešto više od tri milijuna eura.

Ispred Dalića bio je i Lionel Scaloni, izbornik Argentine koji je osvojio Svjetsko prvenstvo 2022. godine.