Objava Perišića za Dalića najbolje otkriva koliko su ga igrači voljeli: Pogledajte što mu je napisao

Zlatko Dalić je na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Iako je za vjerovati kako je Dalić svoju odluku još ranije prenio igračima, neki od njih tek su sada, kada je i službeno i javno objavljeno, reagirali na društvenim mrežama.

Posebno je upečatljiv story na Instagramu objavio Ivan Perišić.

"Šefe, hvala na svemu", napisao je uz emotikon salutiranja, a na drugom storyju dodao zajedničku fotografiju i ostavivši hrvatsku zastavu. Story pogledajte OVDJE.

Dalić je čak i pod kritikama javnosti dao veliku podršku Perišiću i vodio ga s reprezentacijom čak i u trenucima kada se Ivan tek oporavljao od ozljede i bio daleko od idealne forme. Stao je Dalić uz jednog od najvećih igrača koje je Hrvatska ikad imala, a ovaj mu to nikada nije zaboravio.