Veliki trener otkrio zašto je Dalić napustio kormilo Vatrenih: 'Bio je u velikim dilemama'
Nakon gotovo devet godina Zlatko Dalić napušta klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Iza sebe ostavlja najuspješniju eru hrvatskog nogometa, finale Svjetskog prvenstva, tri sjajne medalje i mnogo velikih pobjeda. Odluka nije bila laka, potvrdili su nam njegovi bliski kolege, kojima je otkrio što je prevagnulo.
"Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru", napisao je Dalić u oproštajnom pismu.
"Ostao sam bez teksta sada, ne znam što bih rekao", kaže Mladen iz Osijeka. I Zvjezdani teško pada Dalićev odlazak. "Žao mi je jer je bio izvrstan kroz sve ove godine." "Napravil je sve kaj je trebal i sad je otišel i to je u redu", kaže Vedran iz Zagreba.
Bivši nogometaš i trener Branko Ivanković kaže da je Dalić bio u velikim dilemama. "Razgovarao sam s njim, bio je u velikim dilemama i prije sastanka, nastaviti ili ne. To je jedna velika emocija koja se ne može zanemariti, ali je u konzultaciji s obitelji ipak odlučio da napravi jedan novi korak i novi izazov u svojoj karijeri i trenerskom životu", kazao je. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.