Trump Ukrajincima daje moćno oružje, iza kulisa NATO samita događa se presedan

Samit NATO-a u Ankari službeno je demonstrirao jedinstvo i snagu, no iza zatvorenih vrata i u izjavama lidera otkriveni su neočekivani preokreti.

Dok je američki predsjednik Donald Trump pripremio povijesni paket za Ukrajinu, unutar Saveza donesena je tiha odluka koja bi mogla promijeniti budućnost funkcioniranja organizacije. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović imao je vlastiti pogled na događaje.

Na prvi pogled, samit je bio iznimno uspješan. Usvojena je deklaracija u kojoj prva točka potvrđuje predanost svih članica članku 5, temeljnom načelu zajedničke obrane - napad na jednu članicu je napad na sve. Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, nije štedio superlative, nazvavši sastanak u Ankari "jednim od najuspješnijih summita ikada" i hvaleći "nikad veće jedinstvo".

Neslužbene informacije govore da Donald Trump tijekom samog sastanka nije kritizirao saveznike, no samo desetak minuta prije početka ponovno je otvorio stare teme. Sjedeći pored Ruttea, opet je spomenuo ideju o kupnji Grenlanda, izjavivši da Danskoj "uopće ne treba".

Kritizirao je saveznike i zbog nedovoljne potrošnje na obranu te zato što nisu podržali Ameriku prilikom, kako je navedeno, "ilegalnog napada na Iran". Čini se da je deklarirano jedinstvo jedno, a Trumpova retorika i pritisak nešto sasvim drugo.

Povijesni paket za Kijev

Ključna vijest samita ipak je vezana za Ukrajinu. Nakon sastanka objavljeno je da je Donald Trump spreman kupovati ukrajinske dronove, ali i, što je još važnije, dati Kijevu licencu za samostalnu proizvodnju dalekometnog oružja Patriot. Ova odluka predstavlja ogroman korak naprijed za ukrajinsku obrambenu industriju i njezinu sposobnost da se dugoročno brani.

Istovremeno, dogodio se jedan vrlo zanimljiv presedan. Po prvi put u povijesti, u završnoj deklaraciji samita nije najavljeno gdje će se održati idući sastanak. Kako se doznaje, članice razmatraju povratak na stari model održavanja samita svake dvije godine, umjesto godišnjeg okupljanja koje je postalo praksa nakon početka rata u Ukrajini. Glavni razlog za takav potez jest želja da se izbjegne stalni pritisak i nepredvidivost koje donose česti susreti s Donaldom Trumpom.

Milanović: Hrvatska je lojalna, ali gleda svoje interese

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović iskoristio je svoj boravak u Ankari da iznese jasan stav Hrvatske, ali i da kritizira format sastanka. Vrijeme od tri minute, koliko lideri imaju za iznošenje stava svoje države, nazvao je "pomalo smiješnim" i prekratkim za bilo kakvu ozbiljnu raspravu.

Poručio je kako je "Hrvatska lojalan partner, ali isto tako gleda svoje interese". Ponovio je kako ne podržava hrvatsko političko sudjelovanje u takozvanoj "koaliciji voljnih", odluci koju je Vlada donijela bez konzultacija s njim. U svom obraćanju liderima, Milanović je izrazio i zabrinutost zbog naoružavanja Srbije.

"Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer nemaju more", rekao je Milanović, postavljajući pitanje svrhe takve politike: "Što će ti to? Zašto to nabavljaš? Tko ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti?".