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Trump na samitu u Ankari iznenadio saveznike: 'SAD želi ostati u Savezu'

Trump na samitu u Ankari iznenadio saveznike: 'SAD želi ostati u Savezu'
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Foto: Rasit Aydogan/AFP/Profimedia

Iz Bijele kuće zasad nisu komentirali ove navode

8.7.2026.
15:09
F.K.
Rasit Aydogan/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump poručio je u srijedu na sastanku čelnika NATO-a u Ankari da Sjedinjene Američke Države žele ostati u Savezu, doznaje Reuters od izvora dobro upućenog u razgovore.

Na sastanku koji je održan iza zatvorenih vrata, Trump je poručio da je SAD spreman nastaviti s prodajom oružja saveznicima neovisno o načinu na koji će se ono koristiti.

Prema riječima izvora koji je želio ostati anoniman, Trump je poručio: "Želimo ostati uz vas".

Iz Bijele kuće zasad nisu komentirali ove navode.

Također, Trump tijekom sastanka nije ponovio kritike na račun Španjolske niti je spomenuo najavu o prekidu privremenog primirja s Iranom. Osim toga, nije se osvrnuo na pitanje Grenlanda, koje je ranije izazvalo napetosti unutar bloka.

Donald TrumpNato SavezAnkara
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