Eskalacija na Bliskom istoku: Teheran prijeti odmazdom nakon američkih udara

Iransko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je izjavilo da su Sjedinjene Države prekršile memorandum o razumijevanju između dviju zemalja i najavilo odgovor nakon američkih zračnih napada u blizini Hormuškog tjesnaca.

"Iran izdaje ozbiljno upozorenje u vezi s posljedicama američkog kršenja ugovora i poduzet će odlučne mjere kako bi zaštitio svoje interese i nacionalnu sigurnost", navodi se u izjavi koju je državna televizija (IRIB) objavila na Telegramu.

Američka vojska pokrenula je niz udara na Iran, priopćilo je u utorak američko središnje zapovjedništvo, dodajući da su udari odgovor na "iranske napade" na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem.

Do američkih je napada došlo nakon što je SAD također najavio da zbog iranskog gađanja tankera povlači licencu kojom je odobrena prodaja iranske nafte.

Katar i Saudijska Arabija osudile napad

Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj potez američkog ministarstva financija kojim se ukida privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, tvrdeći da se odlukom krši Islamabadski memorandum o završetku rata i pozivajući Washington na odgovornost za posljedice.

Katar i Saudijska Arabija optužile su Iran za napade na njihov tanker za ukapljeni plin, odnosno supertanker za prijevoz nafte uz obale Omana. Saudijsko plovilo je oštećeno, a katarskom prijeti eksplozija, objavile su vlasti tih zaljevskih zemalja.

Bijela kuća je izdala licencu u lipnju, ublažavajući dugogodišnje sankcije Iranu u sklopu dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca.

Izvoz nafte ključni je izvor prihoda za Iran i prekid izvoza dodatni je pritisak na njegove financije.