Trump u Ankari napao NATO: 'Želio bih da SAD kontrolira Grenland'

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s novinarima u Ankari nakon dolaska na samit NATO-a. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza u pogledu obrambenih izdataka tijekom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, američki predsjednik je odgovorio: "Vidjet ćemo. Bio sam jako razočaran NATO-om.

"Iskreno, da se ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj vrlo snažan vođa... moguće je da ne bih prisustvovao."

Dodao je da je "velika" stvar što se samit NATO-a održava u Turskoj. "Ali nismo bili dobro tretirani jer smo nešto napravili u Iranu. Ne treba nam ničija pomoć - nisam čak ni želio njihovu pomoć", rekao je Trump.

SAD je uložio "bilijune dolara" u NATO, rekao je Trump u Ankari. "Zašto? Da zaštitimo europske zemlje i druge, Kanadu. To je u redu, ali pomislili biste da bi bili vrlo voljni učiniti nešto da nam pomognu, a zapravo nisu bili."

Američki predsjednik je zatim istaknuo postupke Sir Keira Starmera, koji je 22. lipnja podnio ostavku na mjesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva.

"To je bila vrlo nepopularna stvar koju je učinio. Rekao je: 'Ne, pomoći ćemo nakon što rat završi'. Rekao sam da mi takva pomoć ne treba. Nije nam uopće trebala nikakva pomoć. I na neki način sam testirao ljude. Testirao sam hoće li se pojaviti ili ne.“

Inače, piše Sky News, Trumpovo objašnjenje kako je "vrlo razočaran" NATO-om, nije ništa novo. Složen odnos američkog predsjednika sa savezom pretvorio je svaki godišnji samit u ples na žici kako bi ga se zadržalo na strani saveza

Kao najveća vojna sila u NATO-u i glavni donator, SAD je povijesno koristio savez kao sredstvo za projiciranje moći diljem svijeta. No, Trump je više puta izrazio sumnju u budućnost Amerike u savezu zbog svog nezadovoljstva europskim obrambenim izdacima, a u posljednje vrijeme i zbog nedostatka podrške njegovoj kontroverznoj vanjskoj politici.

Trump želi i dalje Grenland

Trump je ponovio da bi želio da SAD kontrolira Grenland, tvrdeći da je taj teritorij strateški važan za američku sigurnost. No, dodao je, "to bi naštetilo odnosu s NATO-om".

Tijekom bilateralnog sastanka uoči samita NATO-a u Ankari, Trump je nastavio tvrditi da Danska nije uspjela adekvatno uložiti u Grenland te je upozorio da lokacija otoka čini ga sve važnijim kako Kina i Rusija proširuju svoju prisutnost na Arktiku.

"Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac da bi stvarno pomogla Grenlandu, ali je važan dio za Sjedinjene Države", nastavio je predsjednik.

Novinari su Trumpa također pitali o ratu u Ukrajini, tijekom susreta s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Američki predsjednik rekao je da je imao "vrlo dobar razgovor" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da misli da će se sukob riješiti.

"Mislim da ćemo to riješiti, nadamo se uskoro", rekao je Trump. Očekuje se da će Trump sutra na samitu NATO-a razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.