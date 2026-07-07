Je li moguće da Tajna služba ovo radi s Trumpovim izmetom? Procurila nevjerojatna priča

Američki predsjednik Donald Trump u utorak će doputovati u Ankaru na dvodnevni samit na vrhu NATO-a, a pratit će ga izaslanstvo od približno 1.400 ljudi, javlja t24, a prenosi portal Turkiye Today.

Njegovu pratnju, ujedno i najveću na samitu, činit će političari, diplomati, vojni dužnosnici te pripadnici Središnje obavještajne agencije (CIA), a bit će smješetni u hotelima u blizini novog kompleksa američkog veleposlanstva.

Hotel u kojem će Trump boraviti u potpunosti je rezerviran za potrebe američkog izaslanstva. Unutra neće biti drugih gostiju, a sigurnosne pripreme započele su više od tjedan dana prije početka samita.

Trumpov osobni toalet

Američka Tajna služba detaljno je pregledala ne samo predsjednički apartman nego i cijelu zgradu, uključujući električne instalacije, vodovodni sustav, ventilaciju i sustave za gašenje požara.

Trumpova službena predsjednička limuzina zrakoplovom će stići iz SAD-a, a Tajna služba planira rasporediti i bespilotne letjelice za zaštitu iz neposredne blizine, iako još nije poznato hoće li operacije dronovima biti dopuštene u turskom zračnom prostoru.

Zanimljivo je da će Služba dopremiti i Trumpov osobni toaletni sustav iz SAD-a, s ciljem da se sav sadržaj prikupi i vrati na američko tlo, umjesto da završi u lokalnom kanalizacijskom sustavu. Iako ovaj protokol možda djeluje bizarno, riječ je zapravo o dugogodišnjoj sigurnosnoj praksi, koja za cilj ima spriječiti mogućnost da se predsjednikov biološki materijal iskoristi u obavještajne svrhe.

Podsjetimo, sličan protokol veže se i uz ruskog predsjednika Vladimira Putina. Mediji su ranije izvještavali o takozvanom "koferu za izmet", koji se navodno koristi za skupljanje njegovih stolica i uzoraka urina, koji se onda šalju u Moskvu kako bi se spriječilo da se doznaju podaci o njegovom zdravstvenom stanju.

Jake mjere

Ministarstvo unutarnjih poslova Turske najavilo je da će diljem glavnog grada rasporediti čak 44.000 policajaca, od čega 24.000 pripadnika iz ankarske policijske uprave, dok će im oko 20.000 ljudi kao privremeno pojačanje stići iz ostalih gradova diljem zemlje.

Policijski zapovjednici, kao i njihovi civilni i uniformirani podređeni, bit će raspoređeni s vlastitim vozilima, oružjem, streljivom i opremom za kontrolu mase, uključujući i vodene topove.

Dodatno će se osiguravati ulazi i izlazi iz grada. Očekuje se da će se ceste diljem zapadnih i južnih četvrti više puta zatvarati dok će se njima kretati izaslanstva, a neke prometnice bit će potpuno blokirane.