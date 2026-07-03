Amerikanci upozorili Poljake: Rusija sprema provokaciju, mogli bi i kopneno napasti

SAD je upozorio Poljsku da Rusija planira oružanu "provokaciju" protiv te zemlje kako bi testirala odlučnost NATO-a.

Prema upozorenju iz Washingtona, meta bi mogla biti ključna poljska infrastruktura, koju bi Rusija mogla napasti projektilima ili dronovima. Jedan od mogućih scenarija uključuje i prelazak ruskih vojnika preko granice na teritorij države članice NATO-a, objavio je The Independent.

Izvori bliski poljskom predsjedniku Karolu Nawrockom rekli su za poljski portal Onet da bi cilj mogućeg ruskog napada, koji bi se mogao dogoditi u idućih nekoliko mjeseci, bio izazivanje napetosti i pritisak na zapadne saveznike Ukrajine kako bi obustavili vojnu i financijsku pomoć Kijevu.

"Sjedinjene Države sustavno obavještavaju Poljsku o novim ruskim planovima za konvencionalni napad na istočno krilo NATO-a, pri čemu Poljska nipošto nije izuzeta", rekao je izvor blizak poljskom predsjedniku.

Mogući scenariji napada

Poljske sigurnosne službe priznaju da je moguć i ograničeni konvencionalni napad, primjerice manji kopneni upad, koji bi Moskva mogla prikazati kao slučajnost.

Među mogućim scenarijima navode se i napadi dronovima na kritičnu infrastrukturu, poput elektrana, ili simulirani zračni napadi koji bi prisilili Poljsku da aktivira svoje protuzračne obrambene sustave.

Jedan izvor iz poljske obavještajne zajednice izjavio je da je, u najgorem slučaju, moguć i "hibridni napad u pograničnom području".

'Pogreška' kao izgovor

Oružani upad ruskih ili bjeloruskih vojnika mogao bi se pokušati prikazati kao nesretan slučaj, primjerice tvrdnjom da su vojnici zbog kvara GPS sustava nenamjerno ušli na poljski teritorij ili da provode lažnu spasilačku misiju radi izvlačenja helikoptera koji se navodno pokvario.

Prema izvorima Oneta, Moskva bi računala na to da bi Sjedinjene Države prisilile Poljsku na pregovore umjesto na vojni odgovor i otvaranje vatre na ruske ili bjeloruske vojnike.

Izvori tvrde da bi ruski predsjednik Vladimir Putin povlačenje ruskih snaga nakon pregovora mogao predstaviti kao političku pobjedu, a kao jedan od uvjeta za povlačenje mogao bi zatražiti prekid zapadne vojne i financijske pomoći Ukrajini.

Baltičke zemlje također upozoravaju

Više izvora iz baltičkih država reklo je za The Telegraph da i dalje postoji ozbiljan rizik od slične provokacije u nekoj od baltičkih članica NATO-a. Takav bi napad, tvrde, mogao biti izveden iz Kalinjingrada, ruske eksklave sjeverno od Poljske u kojoj se nalazi i nuklearno naoružanje.

Podsjetimo, Međunarodni institut za strateške studije napravio je analizu 144 incidenta u više od deset zemalja, koji su započeli krajem 2024. godine. U izvješću se zaključuje da je ruska obavještajna služba djelovala uz "znatnu nekažnjivost", zatekavši vlasti diljem Europe nespremnima i zbunjenima.

Odnosno, naveli su da postoji shema ponašanja Rusije po kojoj s paluba ruskih brodova iz sjene lansiraju dronove koji nadlijeću vojne objekte, kao što su baze u kojima su i američki vojnici u Velikoj Britaniji, potom nuklearne elektrane (Francuska), ali i vojne baze s NATO-ovim avionima (Danska). Prema mišljenju stručnjaka iz ove analize, NATO zapravo nije ni reagirao što je pokazalo propusnost i neučinkovitost obrambenog sustava.