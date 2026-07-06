Milanović, Anušić i Kundid na samitu u Ankari: Izvor iz NATO-a otkrio prve detalje

Nakon što su novi ruski napadi pokazali da Ukrajini nedostaje protuzračne obrane, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno će zatražiti pomoć od saveznika. O tome će se raspravljati na sutrašnjem samitu NATO-a u Ankari, na kojem sudjeluje i Hrvatska.

Samit u Ankari od kojeg se puno očekuje prati Ana Mlinarić.

Ana, hoće li samit pokazati jedinstvo NATO-a ili još veće pukotine u odnosu Amerike i saveznika?

Ili ćemo još jednom gledati jedan dobar dan u medijima, a onda godinu punu tenzija među partnerima. Upravo je tako bilo nakon prošlogodišnjeg samita u Haagu - zemlje su dogovorile da će trošiti pet posto BDP-a na obranu i krenule u tom smjeru. Godinu dana, dvadeset posto više ulažu u obranu. No, vidjeli smo, razbijena je iluzija da kada zemlje rade ono što Donald Trump od njih traži, da su odnosi dobri. Vidjeli smo godinu punu kritika, ponajviše oko Irana. Nakon što su zemlje odbile sudjelovati u američko-izraelskom ratu, u napadu na Iran protivno međunarodnom pravu.

Vidjeli smo u proteklih nekoliko tjedana i da je Trump narušio odnose sa jednom od svojih najbližih saveznica u Europskoj uniji, talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni. Itekako će se sutra i u srijedu promatrati kako će se Trump odnositi prema saveznicima odnosno, kako će se saveznici odnositi prema njemu. Ono što bi trebalo stajati na papiru također bi trebalo biti na tragu prošlogodišnje Deklaracije i ovoga puta trebala bi se spominjati ta predanost članku 5 Ugovora odnosno, da jedna država članica drugu štiti u slučaju napada. U tom smislu, Deklaracija bi trebala odbaciti ono što Trump često licitira, da u slučaju napada neku državu članicu SAD možda neće braniti.

S druge strane, u Ankari će se sklapati vrijedni poslovi? Kako tu stoje hrvatske tvrtke?

Ovdje su samo dvije hrvatske tvrtke, ovdje je i prvi čovjek Alana, državne agencije za uvoz i izvoz oružja. Razgovarala sam s njima, oni su došli čuti u kojem smjeru NATO planira ići. Ne znamo još detalje tih sporazuma, trebalo bi ih se potpisati na desetke, a više detalje bit će objavljeno tek sutra u 8 ujutro.

Moj izvor iz NATO Saveza kaže da se tiče svemira, kopnenog naoružanja, mornarice, ima tu i zračnog naoružanja, još uvijek se svi detalji drže u tajnosti.

U Ankaru stižu i ministar obrane Anušić, predsjednik Milanović, ali i načelnik Glavnog stožera Kundid. Hoće li se ondje i rješavati problem koji je izbio zbog slanja hrvatskih vojnika u Pariz?

Sumnjam, njihova satnica je takva da mi se čini kako se neće niti sresti i mislim da je ovo završena priča. Svakako je završena za predsjednika Republike. On je donio svoju zapovijed, a čini mi se da ni Vlada - barem po ovim pripremama za Pariz - ne polaže nade da će se ova odluka promijeniti ili da će otići u nekom drugom smjeru.

U utorak bi trebali čuti ministra obrane Ivana Anušića, a predsjednik izjavu daje nakon završetka samita u srijedu.