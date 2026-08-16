Potraga za nestalim Portugalcem ulazi u peti dani: Iz Lučke kapetanije otkrili detalje

Nastavlja se koordinirana akcija traganja za četvrtim, posljednjim od četvero Portugalaca, koji su u srijedu isplovili na gumenom čamcu i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu, doznaje se u nedjelju iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci.

Od četvero portugalskih državljana, u srijedu su spašeni muškarac i žena, a tijelo jednog muškarca pronađeno je u četvrtak u moru kod Krka, dok četvrti brodolomac do sada nije pronađen.

Po riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, danas, petog dana traganja, u potrazi će sudjelovati policijsko plovilo te po jedno plovilo riječke i senjske Lučke kapetanije.

Koordinirana potraga za četvero Portugalaca

Koordinirana potraga za četvero Portugalaca počela je u srijedu ujutro, nakon što je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru zaprimila dojavu o četiri nestale osobe u 4,41 sati, od poznanice nestalih.

Ona je navela da je četvero prijatelja, jedna žena i tri muškarca, krenulo veslajući u rekreativnom čamčiću na napuhavanje dužine do 1,5 metara od mjesnoga kampa, sjeverno od Senja, prema Senju i tad im se izgubio trag.

Prva je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina pronađen i mlađi muškarac.

Iscrpljena žena je podignuta iz mora na spasilačku brodicu te je prevezena na obalu, zdravstveno je zbrinuta i prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, a potom je otpuštena na kućno liječenje.

Druga osoba, mlađi muškarac, pronađen je u 13,40 sati nakon što je uočen na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Spašen je i prevezen na obalu te je zdravstveno zbrinut zbog iscrpljenosti.

Tijelo treće osobe, mlađeg muškarca, pronađeno je u četvrtak ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica nedaleko Vrbnika na otoku Krku.