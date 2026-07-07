SAD opet napao Iran: 'Oštro osuđujemo napade, kršite sporazum'

SAD su pokrenule niz napada na Iran kao odgovor na napade na tri komercijalna broda u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC.

Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) izjavilo je da je napad započelo "kako bi Iran skupo platio zbog gađanja i napada na trgovačke brodove s posadama koje čine nedužni civili u međunarodnom plovnom putu".

Centcom je u izjavi objavljenoj na X rekao da su američki napadi bili "odgovor na iranske napade". "Iranska agresija bila je neopravdana, opasna i jasno kršenje primirja", navodi se.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Tankeri su oštećeni unutar 24 sata u ponedjeljak i utorak, prema podacima britanske Pomorske trgovinske operacije (UKMTO). Ranije u utorak, američki dužnosnik rekao je da će Iran snositi posljedice i nazvao napade "potpuno neprihvatljivima". Iran, s druge strane, nije preuzeo odgovornost za napade na tankere.

Iranski mediji objavili su da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Prema izvješćima, zabilježeno je više eksplozija u južnom iranskom lučkom gradu Siriku, u blizini Hormuškog tjesnaca, dok je područje luke Taheroui navodno pogođeno sa šest projektila. Eksplozije su se također čule na otoku Kešmu i u gradu Bandar Abasu.

Iran: 'Oštro osuđujemo napade, SAD krši sporazum

Iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da "oštro osuđuje" američke napade na zemlju, optužujući Washington za "ozbiljna kršenja" Islamabadskog sporazuma - okvirnog sporazuma koji su dvije strane potpisale prošli mjesec u pokušaju okončanja rata, javlja Sky News.

U izjavi, ministarstvo se obvezalo da će "poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim za zaštitu svojih nacionalnih interesa i sigurnosti".

"Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran oštro osuđuje podmuklo djelovanje Sjedinjenih Država ukidanjem suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, što predstavlja kršenje stavka 10. sporazuma o prekidu vatre od 28. Khordada 1405. (18. lipnja 2026.), te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obveze.

„Tijekom proteklih 20 dana, Sjedinjene Države su više puta počinile i manja i veća kršenja raznih odredbi sporazuma, bilo izravno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libanona.“

„Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran, iako upozorava na posljedice kršenja obveza od strane Sjedinjenih Država, izjavljuje da će poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim za zaštitu svojih nacionalnih interesa i sigurnosti.“

Katar i Saudijska Arabija također su osudili napade, pri čemu je svaki od njih rekao da je tanker iz njihove zemlje pogođen dok je tranzitirao kroz ili blizu tjesnaca. U utorak su SAD povukle izuzeće od sankcija kojim su privremeno ukinute naftne sankcije Iranu.