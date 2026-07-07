Velika pomirba ili raskol? 'Ovo će biti flaster na prijepore u NATO-u'

NATO NA PREKRETNICI /

Počeo je 36. NATO samit u Ankari, jedan od najvažnijih za budućnost saveza, nakon brojnih kritika i prijetnji američkog predsjednik Donalda Trumpa.

Glavne teme ulaganja u oružje i obrambenu industriju, ali i podrška Ukrajini. Već prve izjave Donalda Trumpa pokazuju da će summit neće biti nimalo lak. A za Hrvatsku i dodatan podsjetnik na nejedinstvo Vlade i Predsjednika u vanjskoj politici.

Ključan je ovo NATO samit, jesmo li blizu pomirbi europskih članica s Trumpom ili raskolu?

Sastanke i događaje na samitu u Ankari prati RTL-ova reporterka koja se javila uživo s novim detaljima. "Čuli smo javne kritike oko Irana, spominjanje Grenlanda, kritike oko obrane - to je ono što u javnom prostoru postoji od prošlog samita i što čujemo od Trumpa. Dojam je da su danas svi, a ponajviše Mark Rutte, pokušali učinit sve da smanje kritike Donalda Trumpa, bar one koje se tiču potrošnje na obranu", istaknula je reporterka.

S druge strane, svaki samit završava deklaracijom, pa bi trebalo tako i ovoga puta. Nacrt koji je na stolu za sada je usuglašen na razini ministara vanjskih poslova, i tu je situacija drukčija.

Tu su se države članice obvezale da će jedna drugu štititi u slučaju napada. "To je onaj članak 5. s čime Trump vrlo često prijeti, no na ovo se sada obvezao i SAD. Spominje se i pomoć Ukrajini. Iako su članice trpjele kritike Trumpa što se nisu uključile u napad na Iran koji je protivan međunarodnom pravu, u deklaraciji se spominje i Iran. Zemlje smatraju da Iran ne smije imati nuklearno oružje i zalažu se za slobodu prolaza u Hormuškom tjesnacu. U javnosti imamo jedno, na papiru drugo. Možemo reći da ovakva deklaracija stavlja flaster na prijepore unutar NATO-a", zaključuje reporterka iz Ankare.

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