Trump ih kritizira na povijesnom samitu, a oni? 'Sve se radi da mu se udovolji'

Svjetski čelnici i visoke delegacije okupili su se u Ankari na 36. NATO samitu koji počinje u kritičnom trenutku za trans-atlantski savez. Na jedan od najvažnijih samita u povijesti NATO-a uz 32 države članice, među kojima je i Hrvatska, stigli su i čelnici NATO partnera te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Na dnevnom redu su ulaganja u obranu, podrška Ukrajini, ali i budućnost Saveza.

Američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan je ponovno kritizirao saveznike zbog neravnomjerne potrošnje u obrani i ponovio prijetnje da će nastaviti povlačenje američkih vojnika iz Europe.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušat će pokazati Trumpu da se Europa drži obećanja, a planirano je potpisivanje ugovora vrijednih desetke milijardi dolara za oružje.

Povijesni samit prati reporterka RTL-a Danas koja se javila iz Ankare.

'Želi se udovoljiti Trumpu'

"Glavna rasprava vodit će se oko novca. Trump je tražio, a na zadnjem samitu je dogovoreno da zemlje troše pet posto BDP-a na obranu. Čuli smo danas Trumpa koji kaže da se europske zemlje moraju još više iskazati", navodi reporterka.

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Ipak podsjeća kako se u godini dana vidi porast ulaganja u obranu. S druge strane, čini joj se da je današnje jutro bilo namijenjeno da se Trumpa još zadivi. "Vidjeli smo nove projekte koje je najavio NATO, kupovinu oruža primjerice. Nisu to sve novi projekti, neki su i reciklirani, neki su se spominjali ranije. A danas su pompozno ovdje najavljeni pa se čini da se sve radi kako bi se još malo udovoljilo Trumpu", ističe.

Trump je prije sat vremena završio sastanak s turskim predsjednikom. "Čuli smo ponovno iste kritike na račun europskih saveznika. Osim oko novca, spominjao je Iran. Rekao je da je testirao zemlje članice i ponovio tezu da Americi nije trebala pomoć, ali je htio vidjeti hoće li NATO biti uz SAD u tom napadu koji je suprotan međunarodnom pravu", dodaje RTL-ova reporterka.

Trump je opet spominjao i Grenland. "Presedanska je izjava, odnosno namjera da aneksira teritorij neke zemlje članice NATO-a i EU. U tom tonu vjerojatno će trajati i sutrašnji glavni sastanak u Ankari", predviđa reporterka.

Stavovi hrvatske delegacije

Ipak, službeno na papiru u deklaraciji koju bi trebali sutra usvojiti stoji predanost svih zemalja članica NATO-a članku 5. što znači da će u slučaju napada na jednu članicu, druge braniti tu zemlju, a to se odnosi i na SAD.

U Ankaru je stigla i hrvatska delegacija, je li ondje s jedinstvenim stavom?

RTL-ova reporterka navodi kako su deklaraciju dogovorili ministri vanjskih poslova. Zoran Milanović je nakon vojne vježbe u Slunju rekao da se neće protiviti toj deklaraciji. "Nju jedinstveno moraju usvojiti sve 32 članice NATO-a. No, Milanović je rekao da će se u svom trominutnom govoru na središnjem sastanku reći svoje mišljenje. Nije ulazio u detalje", zaključila je reporterka.

Različiti su stavovi i po pitanju Irana, Ukrajine i odlaska na vojni mimohod u Parizu između Vlade i predsjednika.