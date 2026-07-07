NATO 'okrenuo leđa' Trumpu: Američki proizvođač ispao iz utrke za 4,5 milijardi dolara

NATO je u utorak najavio plan vrijedan otprilike 4,5 milijardi dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab GlobalEye koji će zamijeniti zastarjele zrakoplove za rano upozoravanje AWACS, dajući priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača zrakoplova Boeinga.

Glavni tajnik saveza Mark Rutte rekao je da će se zamjenom zrakoplova sustava zračnog upozoravanja i upravljanja (AWACS) iz doba Hladnog rata "osigurati da NATO-ove... sposobnosti nadzora i ranog upozoravanja ostanu snažne i vjerodostojne u desetljećima koja dolaze", rekao je tijekom događaja na samitu NATO-a.

Rutte se potrudio naglasiti međunarodni karakter sustava koji je postavljen na mlažnjake Bombardier Global 6500 budući da predsjednik SAD-a Donald Trump vrši pritisak na saveznike da troše više na obranu i kupuju više američke opreme.

„Poput svog prethodnika, GlobalEye je transatlantski program koji provode europska i kanadska industrija uz bitan doprinos američkih industrija. To je prava priča o uspjehu, opet, ostvarena u NATO-u“, rekao je dužnosnicima iz država saveza.

Konkurent Amerikancima

GlobalEye je konkurent Boeingovu E-7 Wedgetailu, zrakoplovu za rano upozoravanje i zapovijedanje te kontrolu, temeljenom na mlaznom avionu 737.

Direktor Saaba Micael Johansson procijenio je kupnju na do 4,5 milijardi dolara i rekao novinarima da će švedska tvrtka moći započeti isporuke 2030. godine ako se uskoro sporazum i potpiše.

Dodao je da konačna cijena nije dogovorena, ali da bi mogla iznositi između 400 i 450 milijuna dolara po zrakoplovu.

Konačan broj zrakoplova još nije poznat jer se raspravlja o tome hoće li se naručiti skuplja verziju sposobna za punjenje gorivom u zraku. Trenutačna flota AWACS-a može se puniti gorivom u letu, što se pokazalo vrijednim za misije u blizini Ukrajine.