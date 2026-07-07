Hrvati u ekstazi zbog ispadanja Amerikanaca sa Svjetskog prvenstva: 'Stigla ih karma!'

Nogometaši Belgije pobrinuli su se da iza njihove osmine finala sa Sjedinjenim Državama ne bude nikakvih repova. U jeku afere Balogun.

Belgijci su pregazili jednog od domaćina prvenstva s visokih 4:1. Neposredno nakon posljednjeg sučeva zvižduka službeni profili belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavili su fotografiju Lukakua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4:1.

Ispod objave su napisali samo dvije riječi: "Overturn this", u prijevodu "Poništite ovo".

Kako komentirate ispadanje i trećeg domaćina Svjetskog prvenstva - SAD-a?

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Kako komentirate ispadanje i trećeg domaćina Svjetskog prvenstva - SAD-a?" U nastavku donosimo neke od odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

"Nikad sretnija. Gledala utakmicu i uživala. Stigla ih karma zasluženo", piše u komentaru Nerma.

Likuje i Dejan. "Neka su ispali. Trump je izjavio da im Europa ne može ništa i da su jači od bilo koje europske zemlje, pa neka sada vidi da ipak nije tako."

"Nikad lošije i kriminalnije Svjetsko Prvenstvo. Nisam ga istinski doživjela kao sva ova dosadašnja, ništa bez Europe", jasna je Jasna.

"Zasluženo", kaže Davor. "Trebali su ispasti još prošlo kolo." Robert se pak našalio pitanjem: "Jeste li sigurni da su ispali? Pitajte Trumpa."

Maricu se nije dojmila sva ta drama. "Koga briga ionako je bitno tko će biti prvi", piše u komentaru. Damir zaključuje našu Temu dana ovako: "Da nisu domaćini, ne bi se ni kvalificirali.