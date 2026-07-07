Tresla se brda, rodio se miš: Evo što je Balogun uspio napraviti protiv Belgije

Folarin Balogun, prva zvijezda američke reprezentacije, našao se u skandala nakon što je poništena njegova suspenzija zbog crvenog kartona kako bi mogao zaigrati u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Balogun je bio suspendiran jer je zaradio izravan crveni karton u utakmici protiv BiH u šesnaestini finala, no nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa i poziva Gianniju Infantinu ta je suspenzija odgođena, na zgražanje čitavog nogometnog svijeta.

Na kraju je ispalo da je taj potez SAD-a, uz to što je skandalozan, bio i prilično beskoristan.

Balogun je protiv Belgije bio u početnoj utakmici i odigrao prilično slabu utakmicu, a Amerikanci su se uvjerljivim porazom 4-1 oprostili od turnira.

U utakmici s Belgijom Balogun je odigrao daleko ispod svoje razine. Utakmicu je završio bez gola i asistencije, sa samo jednim udarcem u okvir. Njegov jedini zapaženi doprinos bio je prekršaj u 31. minuti iz kojeg je Malik Tillman postigao jedini pogodak za SAD. Najbolju priliku imao je u 82. minuti, no njegov je udarac zaustavio Thibaut Courtois. Osim toga, Balogun je bio gotovo neprimjetan i bezopasan za čvrstu belgijsku obranu, a igru je napustio u sudačkoj nadoknadi.

Što pišu mediji?

Ugledni sportski mediji složili su se u ocjeni da je Balogunov nastup bio za zaborav. Portal 11alive.com navodi kako je, unatoč nekoliko prodora gdje je pokazao brzinu, bio neuspješan pred belgijskim vratima. Posebno oštar bio je britanski The Guardian, koji ističe da je bio "koristan" jer je izborio prekršaj za gol, ali i "daleko od dinamičnog igrača viđenog ranije na turniru". U tekstu se dodaje kako ni u najboljem izdanju ne bi mogao spasiti momčad koju je tehnički superiornija Belgija "sveobuhvatno razmontirala".