Kakvo ruganje: 'Samo sam im se smijao, pa Senegal je bolji od SAD-a'

Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Seattleu SAD s 4-1 (2-1).

Dvostruki strijelac za Belgiju bio je Charles De Ketelaere (9, 33), a treći i četvrti gol postigli su Hans Vanaken (57) i Romelu Lukaku (90+3), dok je za Amerikance zabio Malik Tillman (31).

Utakmicu je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice šesnaestine finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi.

Nakon te drame s Balogunom i, prilično skandaloznog, micanja kazne za crveni karton, Belgija je prilično lako stigla do pobjede, a njihov vratar Thibaut Courtois nakon utakmice dao je izjavu kojom je, po mišljenju mnogih, ismijao Amerikance.

"Posljednjih nekoliko dana stekli smo manjak poštovanja ovdje u SAD-u. Govorilo se da nas lako mogu pobijediti, ali mislim da smo danas dokazali da smo zaista dobra reprezentacija. Odigrali smo sjajnu utakmicu", rekao je i dodao:

"Na Svjetskom prvenstvu teško je usporediti utakmice. Mučili smo se protiv Egipta i Irana, ali svaka utakmica je drugačija. Od samog početka željeli smo pritisnuti SAD i stvarati prilike. Kada smo nametnuli svoj ritam, mogli ste vidjeti da su počeli sumnjati u sebe. Možda im je u glavama bio i naš trijumf od 5:2 u prijateljskoj utakmici u ožujku".

Za kraj se osvrnuo i na burnu uvertiru utakmice.

"Sve što se pričalo prije utakmice nije igralo veliku ulogu. Čitao sam te komentare i samo sam se nasmijao. Iskreno, danas sam bio sigurniji u pobjedu nego protiv Senegala. Senegal je bio kvalitetniji protivnik od SAD-a i to se danas jasno vidjelo", poručio je.