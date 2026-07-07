Belgijci se specijalnim potezom narugali Trumpu: Predsjedniku se ovo neće svidjeti

Belgijska nogometna reprezentacija uvjerljivo je nadigrala Sjedinjene Američke Države u osmini finala Svjetskog prvenstva, slavivši na američkom tlu s 4-1.

Četvrti i posljednji pogodak u sudačkoj nadoknadi postigao je njezin ponajbolji napadač Romelu Lukaku.

Odmah nakon pogotka Lukaku i nekoliko belgijskih reprezentativaca proslavili su gol izvodeći prepoznatljivi ples povezan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, plešući u krugu, piše američki Yahoo Sport.

OVDJE pogledajte taj trenutak.

Trump je posljednjih dana bio jedna od glavnih tema Svjetskog prvenstva nakon što je odigrao važnu ulogu u tome da se suspendira crveni karton američkog napadača Folarina Baloguna iz utakmice šesnaestine finala, čime mu je omogućeno da nastupi protiv Belgije u ponedjeljak.

Ipak, ta odluka nije promijenila ishod susreta. Balogun nije uspio ozbiljnije ugroziti belgijsku obranu, a Belgijci, koji su bili ogorčeni Trumpovim upletanjem u cijeli slučaj, plesnom su proslavom odlučili ismijati američku reprezentaciju i domaću publiku.

Upitan u ponedjeljak o razgovoru s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, Trump je odgovorio:

"Nisam mu rekao što treba učiniti. Ne mogu mu govoriti što da radi, a i ne vjerujem da je on donio odluku. Mislim da je odluku donijelo povjerenstvo i da je donijelo ispravnu odluku. Kao prvo, to nije bio prekršaj, a drugo, svi žele gledati utakmice u kojima nastupaju najbolji igrači.“

Američkoj reprezentaciji bit će teško oporaviti se od ovog poraza, ali i od provokativne proslave belgijskih nogometaša koja je dodatno obilježila kraj njihove svjetske prvenstvene avanture.