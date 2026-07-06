Velika borba za četvrtfinale koja je postala kontroverzna i prije početka

1/8 finale SP-a 0 SAD : 0 Belgija

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- Utakmica počinje u dva sata po našem vremenu. Igra se u Seattleu, a sudit će ju Jordanac Adham Mohammad.

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Domaće Sjedinjene Američke Države igrat će protiv Belgije osminu finala Svjetskog prvenstva.

Ta utakmica dobila je dodatni začin dan prije odigravanja. FIFA je povukla kontroverzan, možemo slobodno reći skandalozan potez. Naime, dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup iako je pod suspenzijom zbog crvenog kartona kojeg je dobio protiv BiH.

To je nezapamćen potez na ovako velikom natjecanju. Donald Trump priznao je da je i sam zvao Giannija Infantina koji se ogradio priopćenjem i ne vidi da je učinjeno išta sporno. Belgijci su ogorčeni i sada su dobili dodatni motiv za ovu utakmicu.

Belgija je došla do nevjerojatnog preokreta protiv Senegala u prošloj rundi. Gubili su do 86. minute 2-0 da bi na kraju u posljednjim sekundama produžetaka došli do pobjede.