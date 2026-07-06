Žestoka poruka Schildenfelda: 'To Izgleda kao izravan utjecaj da Amerika prođe dalje!'

Skandal trese nogometni svijet, nakon što je američkom nogometašu Baloganu poništen crveni karton.

Američki predsjednik Donald Trump priznao je da je zvao čelnog čovjeka FIFA-e Giannija Infantina. Belgija se žalila, aoštrim riječima potez je osudila i čelna europska nogometna organizacija UEFA.

U RTL-u Danas Boris Jovičić razgovarao je s Gordanom Schildenfeldom, stručnim komentatorom RTL-a, o skandalu koji trese Svjetsko nogometno prvenstvo.

Je li ovo prvenstvo izgubilo regularnost?

Dosta se o tome pričalo, o neregularnosti, počevši od suđenja. Mislim da je ovo kap koja... teško će mene itko uvjeriti da nije. Ako se pogotovo ta mjera provede, to će biti u najmanju ruku skandalozno.

Razgovor koji je Donald Trump priznao da je imao s Infantinom izravan je upliv politike u nogomet. Kako će se to odraziti na nogometnu igru?

Postoji taj famozni članak za koji do danas nismo znali. To je članak 27 prema kojem Disciplinska komisija može zamrznuti odluku. Kad se na ovako očit način upliće politika, postavlja se pitanje gdje je granica pravila. Ako smo mala zemlja, onda vrijede jedna pravila, a ako je veća zemlja, onda druga? Nažalost, uvijek smo govorili da politiku i sport ne treba spajati. Sada je to spojeno.

Dolazimo do toga da pričamo o regularnosti jer taj crveni karton može biti velika prednost protivniku. To što si bio nesmotren i napravio takvu grešku sastavni je dio igre. Pravila su bila jasna, a sada gubimo jasnoću igre.

Kao da je ovo pokazatelj svim šefovima država: ako nešto neće biti u redu na našem prvenstvu, dignut će se telefon?

Apsolutno.

Hoće li to uništiti nogomet?

Naš izbornik Dalić rekao je da je Hrvatska premala za FIFA-u da bi se neke stvari promijenile. Sada shvaćam dubinu toga. Da to nisu domaćini Amerika i Trump, pitanje je bi li se to pravilo ikada primijenilo. Na kraju, to pravilo postoji od 2019., kada je prvi put uvedeno, a upotrijebljeno je sada na Ronaldu prije Svjetskog prvenstva.

Dolazimo do pitanja koja ne želimo imati u sportu. Pravila vrijede za svakoga, ista su, nema iznimki. Smatram da je ovo skandal. Opet dolazimo do pitanja što će biti u budućnosti. Englezi se sada bune i traže povlačenje crvenog kartona. To je izravno uplitanje u pravila nogometne igre, što je dosad bilo suludo.

Kao da je ovo pokazatelj svim šefovima država: ako nešto neće biti u redu na našem prvenstvu, dignut će se telefon?

Apsolutno.

Nikad oštrije, nikad izravnije očitovanje UEFA-e prema FIFA-i, koja je poručila da je ovim potezom prijeđena crvena granica. Što to znači i kako bi se to moglo odraziti na njihov odnos?

Volio bih da se svijet sporta tome usprotivi jer to više nisu pravila koja vrijede jednako za svakoga. Politika, snaga saveza ili zvijezde u ekipi diktiraju pravila, a to nije ni fer ni sportski. Nogomet je svih ovih godina bio takav da je pravilo bilo jasno – ne možeš kontrolirati kada će netko biti isključen.

Neke lige imaju pravilo da, kada igrač skupi tri žuta kartona u četiri utakmice, može birati u kojoj će utakmici odraditi suspenziju. To je uvedeno kako bi se eventualna namještanja mogla kontrolirati.

Ali ovo nema veze s nogometom. Na ovom prvenstvu to se kosi s pravilima. Crveni karton je izravna odluka suca na terenu. On je glavna osoba koja odlučuje je li to crveni karton ili nije, a kada jednom odluči, tog pravila treba se držati.

Volio bih da se svi uključe jer meni ovo izgleda kao izravan pokušaj utjecaja na prolazak Amerike dalje. Ne znamo, saznat ćemo. Volio bih da se svi tome usprotive, čak i manji klubovi, jer se na ovaj način može izravno utjecati na to tko će sutra igrati, a tko neće.

Hrvatski nogometni savez uputio je apel FIFA-i zbog utakmice protiv Portugala i poništenog pogotka. Hoće li to nešto promijeniti?

Ne vjerujem. Dalić je rekao da smo premali za njih. Sada to shvaćam i to me boli kao sportaša. Da se u sport upliće politika, pogotovo na ovako otvoren način kao ovoga puta. Ne vjerujem da će se išta promijeniti niti da će se ikakve odluke na ovom Svjetskom prvenstvu mijenjati, ali me strah za budućnost tog sporta.