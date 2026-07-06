Prosinečki i Šimunić komentirali Trumpovu intervenciju: 'Što bi mi onda trebali reći?'

Je li američka reprezentacija u Donaldu Trumpu dobila još jednog igrača? On već prima čestitke.

Svoje zasluge i poziv čelnom čovjeku FIFA-e Trump niti ne skriva. "Zatražio sam reviziju od FIFA-e. Razgovarao sam s čovjekom koji je vrlo cijenjen i, usput rečeno, čiji je ugled sada deset puta veći", rekao je Trump. Jer, kako igrati bez najboljih igrača, čudi se predsjednik.

"Kako biste se osjećali da izbacimo Messija zato što se slučajno sudario s nekim? Ili Ronalda?", poentirao je Trump koji se i javno zahvalio FIFA-i, a cijeli nogometni svijet ostao je zgrožen, kako navijači, tako i nogometni znalci.

Prosinečki: 'Katastrofa'

Bivši hrvatski reprezentativac Robert Prosinečki kaže: "Mislim da nije korektno za Belgiju, ali i za druge ekipe koji su dobile crveni karton pa bi htjeli da njihov igrač igra, znači bez daljnjega katastrofa."

"Predsjednik Amerike se zahvalio na nepravdi, što bi mi onda trebali reći? Treba sve tretirati jednako. Nogomet se treba vratiti ljudima, a ne ove igrice, sve se vrti oko novca i reklama", rekao je bivši reprezentativac Joe Šimunić.

Američki napadač dobio je crveni karton na utakmici s Bosnom i Hercegovinom i trebao je propustiti osminu finala protiv Belgije.

"Ne vjerujem da se radilo o namjernom prekršaju jer po govoru tijela tako nije izgledalo, ali prekršaj koji je sankcioniran crvenim kartonom je trebao biti odrađen i on na toj utakmici protiv Belgije nije trebao igrati", rekao je FIFA-in instruktor Bruno Marić. "Nije bilo potrebno FIFA-i za takvu odluku i mislim da neće biti korisna za nikoga", dodao je.

Na što se poziva FIFA?

No, FIFA se pozvala na članak 27. Disciplinskog pravilnika, koji nikad nije korišten na Svjetskom prvenstvu i odgodila izvršenje kazne na jednogodišnji probni rok. Skandalozno i za europsku čelnu nogometnu federaciju.

"Kada sigurnost pravila više ne jamče njihovi čuvari, ugrožen je integritet igre i potkopan kredibilitet natjecanja. Takva odluka je presedan na turniru koji traje, gdje će slične situacije sada zahtijevati jednak tretman, na štetu natjecanja. U nevjerici smo zbog takve neviđene, neshvatljive i neopravdane odluke", stoji u priopćenju UEFA-e.

FIFA do sada nije dala objašnjenje, Belgija se na odluku žalila. "Nisam znao da je u sjedištu FIFA-e 5. srpnja postao kao 1. april u Europi. To je za mene novost", rekao je belgijski izbornik Rudi Garcia.

Amerikanci ponavljaju da prekršaj nije bio za crveni karton. Izbornik ne vidi problem s Trumpovim potezom, a igrači sretni.

"Naravno, za nas je to dodatni poticaj. Jako smo uzbuđeni. Na ovom turniru igrao je sjajno za nas, tako da smo presretni što će sutra biti s nama", rekao je američki reprezentativac Christian Pulisci.

Dugogodišnji prijatelji

Trump i predsjednik FIFA-e Infantino već su dugo prijatelji. Kada mu je dodijelio FIFA-inu nagradu za mir, tražena je istraga etičkog odbora. I upravo Infantino je Trumpa još prije osam godina podučio što znače kartoni u nogometu.

Do sada na Svjetskom prvenstvu samo još jedan igrač nije odslužio kaznu: 1962. Brazilac Garincha, no tada nije bilo automatske suspenzije. Nekim igračima poput Ronalda su u kvalifikacijama smanjene kazne, ali....

"Uvijek se jedna utakmica nije igrala, bilo pravedno ili ne, ali uvijek bar jedna minimalno", kaže Prosinečki.

FIFA-inom odlukom sada je otvorena Pandorina kutija. Na pitanje, može li Harry Kane zamoliti Donalda Trumpa da to riješi, britanski izbornik Thomas Tuchel odgovara: "Možda, da. To je dobar početak."

Početak na američki način, koji sada definitivno mijenja najvažniju sporednu stvar na svijetu.

Oglasio se i šef FIFE Gianni Infantino, koji je rekao da je razgovarao s Trumpom, ali da prima i pozive drugih šefova država. Poručio je da su FIFA-ina pravosudna tijela neovisna, te da se odluke donose temeljem činjenica svakog slučaja.